Ponovitev razpisa: Šumi ne bo več vodil KPK

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robert Šumi odločitev predsednice republike Nataše Pirc Musar o ponovitvi javnega razpisa za novega vodjo KPK spoštuje. "Mandat oziroma funkcija je privilegij, ne pravica," je poudaril v izjavi za medije. Ponovljenega razpisa ne razume kot nezaupnice svojemu delu, na novi razpis pa se ne bo prijavil. Povedal je tudi, da o vstopu v politiko ne razmišlja.

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) ocenjuje, da ima predsednica republike Nataša Pirc Musar drugačen pogled na razvoj KPK, kot ga ima sam, in ga je opredelil v strategiji dela za novi mandat ob prijavi na javni razpis za predsednika KPK.

Poudaril je, da je strokovna komisija ocenila, da je zelo primeren kandidat, a hkrati dodal, da ima "politika svoje zakonitosti, jaz pa nisem politik."

Šumi: Komisija je znova v odličnem stanju

Ob robu neformalnega srečanja z novinarji pred tednom preprečevanja korupcije je povedal, da je komisija znova v odličnem stanju in da so s sodelavci od leta 2020, ko je nastopil mandat, ogromno naredili. Predvsem so, kot je dejal, povrnili zaupanje v svoje delo, k čemur so prispevali veliki razvojni koraki na področju preventive, nadzora in kadrovske politike.

S tem so izpolnili pogoje, da je komisija "lahko znova učinkovit varuh integritete in transparentnosti", kot je že bila v preteklosti, je dejal Šumi, ki o vstopu v politiko ne razmišlja. Glede na velik pripad zadev bo treba določiti prednostne naloge ter optimizirati delo na področju prava, informacijske tehnologije, odnosov z javnostmi in nadzora.

Pirc Musar objavila ponovljen poziv

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v uradnem listu danes objavila ponovljen javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednika KPK. S ponovitvijo razpisa želi k prijavi spodbuditi širši krog neodvisnih in vrhunsko strokovno usposobljenih kandidatov, je sporočila v torek.

Rok za zbiranje prijav na ponovljen javni poziv je 5. januar do 15. ure. Kandidacijska komisija bo imela nato 30 dni časa, da predsednici posreduje seznam primernih kandidatov za funkcijo predsednika KPK, torej najpozneje do 4. februarja.

V 15 delovnih dneh po prejemu seznama, najpozneje do 25. februarja, in po opravljeni javni predstavitvi kandidata mora predsednica imenovati novega predsednika KPK. Če tega v tem roku ne stori, se postopek takoj ponovi, so pojasnili v uradu. Aktualnemu predsedniku KPK Robertu Šumiju mandat poteče 31. marca. Povedal je tudi, da o vstopu v politiko ne razmišlja.

Namestnica predsednika KPK Tina Divjak je še pojasnila, da na komisiji odziva glede priporočil v zadevi zaposlitve nekdanjega državnega sekretarja Damirja Črnčeca kot pomočnika predsednika uprave Slovenskega državnega holdinga še niso prejeli. Vladi je poleti priporočala, naj ustrezno uredi področje t. i. vrtljivih vrat, vključno z določitvijo obdobja ohlajanja za funkcionarje po zaključku njihovega mandata.