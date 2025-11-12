Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
12. 11. 2025,
21.26

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
procesni sistemi tožba Stojan Zdolšek odvetnik KPK Robert Golob Robert Golob

Sreda, 12. 11. 2025, 21.26

25 minut

POP TV: KPK začasno ustavila postopke zoper Goloba

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Robert Golob | Predsednik vlade Robert Golob je sicer trenutno v dveh postopkih pred KPK. | Foto Reuters

Predsednik vlade Robert Golob je sicer trenutno v dveh postopkih pred KPK.

Foto: Reuters

Zagovornik predsednika vlade Roberta Goloba Stojan Zdolšek je na upravno sodišče vložil več tožb zoper odločitve Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) v zadevah Bobnar in Karigador. KPK je zato obravnavo obeh primerov začasno ustavila, je poročala POP TV.

Kot je poročala televizija, je premierjev zagovornik v obeh preiskavah zoper Goloba zahteval vpogled v celotno dokumentacijo, kar mu je KPK delno zavrnila oziroma omejila, ker bi lahko s tem ogrozila določene, tudi osebne podatke. Zdolšek je zoper te odločitve vložil več tožb na upravno sodišče, kar je potrdil tudi za POP TV.

KPK je zaradi vloženih tožb postopke začasno ustavila. Za POP TV so pojasnili, da oba primera zaključujejo, a zaradi vloženih tožb z njimi ne morejo nadaljevati, saj bi to lahko ogrozilo postopek in predstavljalo procesno kršitev. So pa sodišče zaprosili, naj zadevo obravnava prednostno, do odločitve pa bodo izvajali vsa dejanja, da bo po sodbi senat lahko odločil kar se da hitro.

Premier Golob je trenutno v dveh postopkih pred KPK. V prvem, v zadevi Bobnar, je komisija predhodni preizkus uvedla na podlagi prejete prijave bivše notranje ministrice Bobnar iz decembra 2022, ki je Golobu očitala nedovoljene pritiske na policijo. Senat KPK je preiskavo zoper Goloba uvedel novembra 2023, od takrat pa preiskavo večkrat prekinil. Premier je sicer očitke večkrat javno zavrnil in jih označil za politični boj nekdanje ministrice Bobnar, slednja pa te obtožbe zavrača.

"Zadeva Karigador"

KPK pa vodi postopek proti predsedniku vlade tudi v zadevi Karigador, v katerem se je Golob znašel zaradi imenovanja poslovneža Tomaža Subotiča v svet Splošne bolnišnice Celje in svet Psihiatrične klinike Ljubljana. Kot je ob razkritju afere poročal POP TV, je Golob večkrat dopustoval v hiši poslovneža in člana Svobode Tomaža Subotiča.

Obe zadevi sta na KPK v sklepni fazi, komisija je namreč doslej že izdala osnutke ugotovitev. V zadevi Karigador KPK Golobu očita, da se je z glasovanjem za imenovanje Subotiča v sveta dveh bolnišnic "znašel v okoliščinah, ki lahko predstavljajo konflikt interesov". Sum kršitve integritete v zadevi Bobnar pa je KPK v zadnjem osnutku skrčila na dve SMS-sporočili, v katerih je premier zapisal, da je resno zaskrbljen nad kadrovsko sliko v policiji in da se dogovor ni izvršil.

Robert Golob
Novice Golob o Šutarjevem zakonu: Pripravljeni smo ga nadgraditi
Robert Golob
Novice Golob napovedal, kaj bo dobil vsak državljan
Robert Golob
Novice Premier v DZ poslal ministrski kandidaturi Kokalj in Zlobka

procesni sistemi tožba Stojan Zdolšek odvetnik KPK Robert Golob Robert Golob
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.