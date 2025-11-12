Slovenija je danes objavila razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco, prek katere naj bi vsak državljan dobil brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence. Projekt je usmerjen izključno v prihodnost in ustvarjanje novih znanj, je povedal premier Robert Golob.

"Namen razpisa je, da vsakomur omogočimo brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence," je v izjavi ob robu obiska vlade v goriški regiji povedal Golob. Dostop do portala naj bi torej omogočili tako posameznikom kot zaposlenim v podjetjih in javnem sektorju ter raziskovalcem. Ta dostop mora biti varen znotraj vseh kriterijev, ki jih je postavila EU, podatki pa na voljo le uporabniku, je dodal.

"Mladim bomo omogočili, da bodo dobili neke vrste prednost pred svojimi sovrstniki"

S pomočjo platforme bodo lahko mladi po njegovih besedah ne le potešili svojo radovednost, ampak še hitreje razvijali nove ideje, tudi podjetniške. "Predvsem pa jim bomo na ta način omogočili, da bodo v svetu dobili neke vrste prednost pred svojimi sovrstniki," je povedal. Želi si, da je dostopnost do teh orodij v Sloveniji zelo hitra, predvsem pa, da jo imamo med prvimi na svetu.

Podjetjem bo platforma služila za razvoj novih idej, izboljšave proizvodnih procesov in povečanje storilnosti, javnemu sektorju pa bo omogočila hitrejše in kakovostnejše storitve. Prav tako bo koristila šolskemu sistemu, znanstvenoraziskovalnim inštitucijam in vsakemu posamezniku, je še povedal Golob.

Poudaril je, da želi biti Slovenija ena prvih držav na svetu z nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco. "Za zdaj še nobena država ni podpisala take pogodbe," je povedal.