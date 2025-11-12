Premier v DZ poslal ministrski kandidaturi Kokalj in Zlobka

Premier Robert Golob je v DZ posredoval imeni kandidatov, ki ju po odstopu pravosodne ministrice Andreje Katič in notranjega ministra Boštjana Poklukarja zaradi nedavne smrti Novomeščana predlaga za vodenje teh resorjev. Ob zeleni luči DZ bo Katič nasledila njena državna sekretarka Andreja Kokalj, Poklukarja pa poslanec Svobode Branko Zlobko.

Ministrska kandidata najprej čaka predstavitev pred pristojnima odboroma DZ. Kandidat za ministra se mora namreč po poslovniku DZ najmanj tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga kandidature predstaviti pristojnemu delovnemu telesu DZ. Po informacijah STA so zaslišanja ministrskih kandidatov trenutno predvidena za ponedeljek.

Zlobko naj bi na čelu notranjega ministrstva nasledil Poklukarja

Poslanec Svobode Zlobko bo ob potrditvi poslancev na čelu ministrstva za notranje zadeve nasledil Poklukarja, ki je ta resor vodil že dvakrat, prvič v vladi Marjana Šarca, v mandatu aktualne vlade pa je ministrski stolček zasedel po odstopu tedanje notranje ministrice Tatjane Bobnar.

Dolga kariera v policiji in varnostnem načrtovanju

Zlobko, rojen leta 1958, je medtem novinec na političnem parketu, v poslanske klopi je iz upokojitve sedel maja lani po odstopu poslanke Svobode Monike Pekošak. Prihaja iz Kostela, šolal se je na vojaški akademiji in pridobil poklic častnika, bil pa je tudi policijski svetnik. Na začetku svoje poklicne kariere je bil miličnik v Domžalah, nato pa je v naslednjih letih zasedal mesta inštruktorja za orožje in taktiko delovanja policijskih enot ter vodje učiteljev vojaških predmetov v Tacnu. Potem je poveljeval centru za usposabljanje vojnih in posebnih enot milice v Jasnici pri Kočevju, nato pa skoraj desetletje vodil vadbeni policijski center v Gotenici. Pred upokojitvijo je bil vodja sektorja za varnostno načrtovanje in mirovne misije na Generalni policijski upravi ter poveljnik posebne policijske enote.

Kandidatko za pravosodno ministrico predlagala SD

Kandidatko za pravosodno ministrico Kokalj pa so premierju predlagali v koalicijski SD. Gre namreč za resor v njihovi kvoti, na čelu ministrstva pa bo nasledila strankino podpredsednico Katič. Tudi na čelu tega ministrstva bo to že druga menjava v času Golobove vlade, Katič je na ministrski stolček sedla po odstopu predhodnice Dominike Švarc Pipan, ki jo je odnesla afera ob nakupu stavbe za potrebe sodstva na Litijski cesti.

Kokalj ima dolgoletne izkušnje v pravosodju in javnem sektorju

Kokalj je svoje izkušnje do zdaj pridobivala v pravosodju, raziskovalnem sektorju, lokalni samoupravi in javnem sektorju. Pred imenovanjem na mesto državne sekretarke je bila zaposlena na Komisiji za preprečevanje korupcije. Magistrica teorije prava in države ter obramboslovja je bila dejavna tudi v nevladnem sektorju, prav tako je bila članica več svetov zavodov, mediatorka ter sodnica porotnica na ljubljanskem delovnem in socialnem sodišču, izhaja s spletne strani ministrstva.

DZ o imenovanju kandidatov prihodnji petek

DZ bo o imenovanju ministrskih kandidatov, ki bosta v Golobovo ministrsko ekipo sedla nekaj mesecev pred iztekom mandata, po informacijah STA odločal prihodnji petek. Poklukar in Katič sta odstopila po oktobrskem tragičnem napadu v Novem mestu, v katerem je umrl Novomeščan Aleš Šutar. Dogodek je pretresel javnost in politiko, ministra sta svoj odstop dan po napadu podala zaradi objektivne odgovornosti. DZ se je z njunima odstopoma seznanil v začetku novembra, s čimer jima je funkcija prenehala. Trenutno opravljata še tekoče posle.

Že deseta in enajsta menjava v Golobovi vladi

To bosta sicer že deseta in enajsta menjava v Golobovi ministrski ekipi. Z ministrske funkcije so do zdaj ob obeh omenjenih notranjih in obeh pravosodnih ministrih odstopili še minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda ter ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh. DZ je na Golobov predlog razrešil kmetijsko ministrico Ireno Šinko, obrambni minister Marjan Šarec pa se je s funkcije poslovil po izvolitvi za evropskega poslanca.