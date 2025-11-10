Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

Poslanci o predlogih priporočil za varnost na JV Slovenije

Današnja izredna seja DZ, ki sta jo predlagali tako opozicija kot koalicija, je posledica napada v Novem mestu konec oktobra, v katerem je umrl 48-letnik, napada pa je osumljen pripadnik romske skupnosti.

Današnja izredna seja DZ, ki sta jo predlagali tako opozicija kot koalicija, je posledica napada v Novem mestu konec oktobra, v katerem je umrl 48-letnik, napada pa je osumljen pripadnik romske skupnosti.

Foto: STA

Poslanci bodo na izredni seji DZ obravnavali predloge priporočil vladi v zvezi z zagotavljanjem varnosti na jugovzhodu Slovenije. Matični odbor DZ je namreč po tragičnem napadu v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letnik, sprejel predloge koalicijskih priporočil vladi, med drugim pripravo akcijskega načrta za boljše razmere v določenih občinah.

Matični odbor je DZ še predlagal, naj sprejme priporočilo, da vlada predloži informacijo o zagotavljanju varnosti na območjih z zaostrenimi varnostnimi tveganji. Prav tako DZ predlaga, naj sprejme priporočilo, da bi policija, tožilstvo in sodstvo pripravili poročilo o učinkih njihovega dela v zadnjih desetih letih.

Današnja izredna seja DZ, ki sta jo predlagali tako opozicija kot koalicija, je posledica napada v Novem mestu konec oktobra, v katerem je umrl 48-letnik, napada pa je osumljen pripadnik romske skupnosti. Tudi na današnji seji je pričakovati ostro iskanje krivcev za zaostrene razmere na JV države.

Dogodek je pretresel javnost in politiko. Med drugim sta odstop podala zdaj že odhajajoča minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in ministrica za pravosodje Andreja Katič. Vlada je sprejela predlog t. i. Šutarjevega zakona, ki vsebuje nabor ukrepov za zagotavljanje varnosti. Zakon posega v kazensko, socialno in drugo zakonodajo.

Zakonodaja Šutarjev zakon JV Slovenija Državni zbor
