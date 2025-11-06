Minister za delo Luka Mesec je na novinarski konferenci po seji vlade povedal, da predlog Šutarjevega zakona vsebuje štiri ukrepe s področja socialne politike. Z njimi želijo denimo zaščititi mladoletne mame in njihove otroke, prav tako pa tudi poskrbeti, da bo plačilo glob možno terjati tudi od prejemnika denarne socialne pomoči.

Pri ukrepu, po katerem bo moral center za socialno delo (CSD) v primeru mater, mlajših od 15 let, sodišču predložiti predlog za presojo o potrebnosti izdaje ukrepov za zaščito koristi otroka, je pojasnil, da CSD po trenutni zakonodaji to lahko stori po lastni presoji. Po predlogu nove ureditve pa bo to moral narediti po uradni dolžnosti. "Trenutno smo namreč precej neučinkoviti pri naslavljanju mladoletniških nosečnosti, tudi nosečnosti deklic, mlajših od 15 let," je poudaril. Trenutno je po poročanju CSD Novo mesto in Bela krajina kar deset takih primerov, je dodal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Z otroškim dodatkom ne bo razpolagal družinski član

Tako je namen ukrepa zaščita koristi otroka, ki se rodi v tako okolje, in zaščita matere. Hkrati bo CSD v tem postopku moral prevzeti začasno skrbništvo nad otrokom. To pomeni, da z otroškim dodatkom ne bo razpolagal družinski član, ampak socialni delavec, ki ga bo porabil v najboljšo korist matere in otroka. Če pa bo ugotovljeno, da so življenjski pogoji matere in otroka popolnoma neprimerni ali da sta oba žrtev zlorab, bosta umaknjena v varno hišo.

Pri ukrepu, ki se nanaša na zamrznitev socialnih pomoči pravnomočno obsojenim storilcem kaznivih dejanj, je dodal, da sodišče lahko po presoji sodnika kot stransko kazen dodeli začasno izgubo denarne socialne pomoči. Denarna socialna pomoč že zdaj ni brezpogojna. Če denimo aktiven iskalec zaposlitve dvakrat zavrne zaposlitev, začasno izgubi to pravico.

Izterjava glob ne bo možna na otroški dodatek

Glede izterjave glob za prekrške od prejemnikov denarne socialne pomoči pa je spomnil, da država trenutno od osebe, življenjsko odvisne od socialnih transferjev, ob ponavljajočih se prekrških ne more terjati niti evra. Po predlogu mora biti storilec prekrška vsaj trikrat v zadnjih dveh letih terjan za plačilo globe. Šele pri globi, terjani za četrti prekršek, bo možna izterjava na denarno socialno pomoč. Ne bo pa možna na otroški dodatek.

CSD lahko v nekaterih primerih prevzame skrbništvo nad otroki

Vendar pa mora center za socialno delo v primeru denimo očeta, ki zaporedno dela prekrške in je zanje zahtevano plačilo globe, presoditi, ali je tak starš primeren za to, da razpolaga z otroškimi dodatki sam. Če otroških dodatkov ne porablja za namene, za katere so predvideni, lahko CSD prevzame skrbništvo nad otroki. To pomeni, da CSD razpolaga z zneski za otroške dodatke in primerno poskrbi za to, da pridejo do otrok, je pojasnil.

Nenazadnje se je ustavil pri ukrepu, po katerem bodo morali javni izvajalci javnih del zagotoviti vsaj deset odstotkov javnih del za zaposlovanje Romov. Kot je dejal, je težko najti delodajalce, ki bi bili pripravljeni zaposliti Rome. Glede na to se mu omenjeni ukrep zdi potreben.