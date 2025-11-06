Kandidat Svobode za novega ministra za notranje zadeve bo njihov poslanec Branko Zlobko, je povedal predsednik vlade Robert Golob. Zlobko bi tako nasledil Boštjana Poklukarja, ki je odstopil po nedavni smrti Novomeščana. Do kandidatke SD za novo pravosodno ministrico Andreje Kokalj po odstopu Andreje Katič pa Golob, kot pravi, nima zadržkov.

Kot je Golob dejal na novinarski konferenci po današnji seji vlade, ga je predsednik SD Matjaž Han danes seznanil z njihovo kandidatko za novo pravosodno ministrico, dosedanjo državno sekretarko na ministrstvu za pravosodje Andrejo Kokalj. "Načeloma sam ne vidim zadržkov, nenazadnje je že opravljala funkcijo državne sekretarke. Najverjetneje se bom v naslednjih dneh z njo tudi dobil, potem bo pa ta predlog v rokih, ki jih imam na razpolago, šel tudi naprej v državni zbor," je napovedal.

Podobno bo ravnal tudi pri kandidatu za novega notranjega ministra, sedanjem poslancu Svobode Branku Zlobku, s katerim se je, kot je dejal, že sestal. Pojasnil je, da bo imeni obeh kandidatov v DZ posredoval istočasno. Ob tem Golob verjame, da bosta tudi njuni kandidaturi v DZ obravnavani istočasno.

Odstopila sta po tragičnem dogodku v Novem mestu

Poklukar in Katič sta odstopila po oktobrskem tragičnem napadu v Novem mestu, v katerem je umrl Novomeščan Aleš Šutar. Dogodek je pretresel javnost in politiko, ministra sta svoj odstop dan po napadu podala zaradi objektivne odgovornosti. DZ se je z njunima odstopoma seznanil v začetku tedna, s čimer jima je funkcija prenehala in trenutno opravljata le še tekoče posle. Premier ima zato do sredine prihodnjega tedna čas, da DZ predlaga nova kandidata za ministra.