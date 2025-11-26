Slovenija tudi letos ostaja na 46. mestu lestvice konkurenčnosti IMD

Gre za enako uvrstitev kot lani, hkrati pa najnižjo v zadnjih petih letih. Kljub močnemu industrijskemu jedru in dobri vpetosti v mednarodno trgovino nas zavirajo znani izzivi: pomanjkanje kadrov, premalo vlaganj v znanje, počasna digitalizacija, birokratska zapletenost in prenizka produktivnost.

Medtem države, kot sta Švica in Singapur, napredujejo z jasnimi prioritetami: hitrim odločanjem, vlaganjem v inovacije in sposobnostjo prilagajanja, še preden razmere postanejo kritične.

IMD analiza kaže, da ima Slovenija močne temelje – izvozno usmerjeno industrijo, visoko izobraženo delovno silo in nadpovprečno ekonomsko kompleksnost. A prednost izgubljamo tam, kjer šteje hitrost: inovacije, digitalizacija, privabljanje kadrov in predvidljivo poslovno okolje.

Zato se odpre preprosto vprašanje: kaj lahko prevzamemo od okolij in podjetij, ki so dolgoročno uspešnejša?

Foto: CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo

V Ljubljano prihajajo strokovnjaki iz krajev, kjer se premiki dogajajo najhitreje

To je izhodišče letošnje 4. konference trajnostnega menedžmenta, ki 10. decembra v Ljubljano prvič pripelje govorce iz institucij in podjetij, ki postavljajo standarde konkurenčnosti – ter voditelje slovenskih podjetij, ki dokazujejo, da lahko preboj uspe tudi na majhnem trgu.

Med osrednjimi gosti bosta prvič v Sloveniji:

prof. dr. Julia Binder (IMD Lausanne) – iz institucije, ki pripravlja globalno lestvico konkurenčnosti in analizira, kako najuspešnejše države ohranjajo prednost,

– iz institucije, ki pripravlja globalno lestvico konkurenčnosti in analizira, kako najuspešnejše države ohranjajo prednost, Rajeev Peshawaria (Stewardship Asia Center, Singapur) – eden ključnih mislecev singapurskega modela voditeljstva, ki povezuje rast, inovacije in odgovornost.

Oba prihajata s primeri, kako se podjetja in trgi pripravljajo na tehnološke ter okoljske pritiske, in kako odgovorno vodenje postane konkurenčna prednost. Program dopolnjujejo voditelji mednarodnih in slovenskih podjetij, kot so IKEA, Hisense Europe, A1 Slovenija, Lidl Slovenija, Iskraemeco, Radisson Hotel Group, Smartis, Atlantic Grupa, Vinakoper in drugi – podjetja, ki vsak dan dokazujejo, da se preboj začne pri konkretnih odločitvah in jasnih prioritetah.

Foto: CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo

V prihodnjih letih bodo poslovne odločitve vse bolj odvisne od kombinacije dejavnikov, ki se med seboj prepletajo — od cen energentov in zanesljivosti dobavnih poti do pomanjkanja kadrov, digitalnega prehoda in podnebnih tveganj, ki vplivajo na skoraj vsak poslovni model.

Če želite samozavestno vstopiti v leto 2025, se udeležite konference 10. decembra in:

preverite, ali vaš razvoj sledi globalnim premikom,

primerjajte svoje pristope z najboljšo prakso doma in v tujini,

spoznajte kompetence, ki bodo odločale o uspehu v naslednjem desetletju,

prejmite konkretne napotke, ki jih lahko uporabite takoj — od inovacijskih pristopov in krožnih modelov do vodenja, ki prinaša rezultate tudi v negotovih razmerah.