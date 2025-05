"Evropa se mora ustrezno odzvati – z več povezanosti in odprtosti. Le tako lahko ohrani svojo vlogo kot kontinent socialne blaginje in konkurenčnega gospodarstva," je v Tirani opozoril predsednik vlade Robert Golob in dodal, da sta blaginja in konkurenčnost neločljivo povezani, kar mora Evropa razumeti kot strateški izziv in priložnost.

V središču razprav so bili varnost, prihodnost Evrope, izzivi mobilnosti in vloga mladih, predvsem pa vprašanje gospodarske konkurenčnosti in strateške odpornosti. Sovodenje okrogle mize z naslovom Ena Evropa za 600 milijonov državljanov: Krepitev evropske konkurenčnosti in varnosti skozi inovacije in odpornost je bilo zaupano Robertu Golobu, ki je kot sovoditelj zastopal Evropsko unijo. Okroglo mizo je vodil skupaj s črnogorskim predsednikom Jakovom Milatovićem.

Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, je po koncu razprave Golob poudaril pomen povezanosti in odprtosti: "Govorili smo o konkurenčnosti, kjer je skupni zaključek ta, da se mora Evropa ustrezno odzvati z več povezanosti in odprtosti. Tako bo lahko izpolnila osnovni cilj – da bo ostala kontinent socialne blaginje in konkurenčnega gospodarstva, ki sta med seboj ključno povezana."

"Evropa se mora ustrezno odzvati – z več povezanosti in odprtosti. Le tako lahko ohrani svojo vlogo kot kontinent socialne blaginje in konkurenčnega gospodarstva," je v Tirani opozoril predsednik vlade Robert Golob. Foto: Žan Kolman/KPV

O Gazi jasno in odločno: "To moramo spremeniti"

Ob robu vrha se je Golob udeležil tudi srečanja o razmerah na Bližnjem vzhodu s poudarkom na Gazi. Skupaj z voditelji Španije, Norveške, Islandije, Irske, Luksemburga in Malte je podpisal skupno izjavo, v kateri so naslovili posledice humanitarne krize v palestinski enklavi.

V izjavi voditelji pozivajo izraelsko vlado, naj: "Nemudoma spremeni svojo sedanjo politiko, se vzdrži nadaljnjih vojaških operacij in v celoti odpravi blokado, da se zagotovi varna, hitra in neovirana humanitarna pomoč, ki jo bodo mednarodni humanitarni nosilci razdelili po celotnem območju Gaze v skladu s humanitarnimi načeli. Združene narode in humanitarne organizacije, vključno z UNRWA, je treba podpreti in jim zagotoviti varen in neoviran dostop."

Golob je ob tem povedal: "S podobno mislečimi voditelji držav smo podpisali izjavo, v kateri smo pozvali izraelsko vlado, da takoj prekine napade na civilno prebivalstvo, dvigne blokado humanitarne pomoči in omogoči Združenim narodom, da opravljajo svoje poslanstvo. Želimo si, da k tej naši izjavi pristopi čim več držav."

V nadaljevanju je izrazil globoko razočaranje nad razvojem dogodkov: "Sporazum o premirju pred meseci je dajal upanje, da bodo vsi talci osvobojeni, da bo konec napadov na civilno prebivalstvo in da bo humanitarna pomoč končno lahko prosto tekla v Gazo. Žal pa opažamo, da ravno zaradi akcij izraelske vlade od tega sporazuma in velikega upanja ni več ostalo ničesar, in to moramo spremeniti."

Golob v Tirani opozoril na izzive prihodnosti. Foto: Žan Kolman/KPV

Slovenija – glasna, usklajena in mednarodnopravna

Kot so poudarili v kabinetu predsednika vlade, Slovenija tudi v vprašanju Palestine ostaja dosledna: si prizadeva za mir, spoštovanje človekovih pravic in dosledno uveljavljanje mednarodnega prava. Skupna politična drža s podobno mislečimi državami in jasno izražena stališča pa so po Golobovem mnenju nujen pogoj za verodostojne in trajne rešitve.