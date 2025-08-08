Hrvaški nogometni prvoligaš Vukovar je prekinil pogodbo z mladim vratarjem Srđanom Nedićem, ker je ta na Instagramu sledil stranem, ki se povezujejo s srbskima kluboma Crveno zvezdo in Partizanom, predvsem pa s pročetniškim profilom, in naj bi na njih tudi všečkal objave, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Njegova dejanja niso v skladu z vrednotami in standardi našega kluba, zato smo v najkrajšem možnem času prekinili pogodbo z njim. Ostajamo dosledni svojim načelom in bomo tudi v prihodnosti reagirali, če jih bo kdo kršil," so sporočili iz kluba.

Osemnajstletni Nedić bi moral danes debitirati za prvo ekipo na gostovanju pri zagrebškem Dinamu, saj se je prvi vratar Antonio Đoković poškodoval.