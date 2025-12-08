Nasmejani Luka Dončić o rojstvu druge hčerke: Po upokojitvi bom varnostnik

Košarkarji Los Angeles Lakers so v noči na ponedeljek prišli do zmage nad Philadelphia 76ers s 112:108. Prvi obračun po rojstvu druge hčerke in vrnitvi v ZDA je odigral Luka Dončić, ki se je takoj ob povratku na parket podpisal pod trojni dvojček in bil od LeBronu James glavni akter dogajanja na parketu.

Za Luko Dončićem so naporni, a hkrati zagotovo eni najlepših dni v življenju, potem ko sta z zaročenko Anamario Goltes v prvih decembrskih dneh še drugič postala starša, dvoletni Gabrieli pa se je pridružila še Olivia. Dončić je zato ob koncu preteklega tedna nemudoma odpotoval v Slovenijo, kjer je prisostvoval rojstvu druge hčerkice, izpustil dve srečanji in se v soboto nato vrnil čez lužo, kjer je dan kasneje že vnovič oblekel dres Lakersov.

"Vsega je bilo ogromno, a res sem vesel, da sem bil tam, ko se je rodila. To mi pomeni vse, a vse skupaj je bil pravi vrtiljak. Težko je bilo oditi, vendar sem bil lahko tam vsaj ob njenem rojstvu in res sem zelo vesel," je bil presrečen, a vidno utrujen Dončić. "Biti oče je nekaj najboljšega na svetu. Imeti dve hčerkici … sigurno bosta moje življenje naredili pekel (smeh, op. p.). Po moji upokojitvi bom varnostnik (smeh, op. p.). Šalo na stran, to je res najboljša stvar na svetu in počutim se sijajno. Klub in ljudje okoli mene so mi zadeve zelo olajšali. Lara je vse skupaj organizirala, Lakersi so mi dovolili iti, ponavadi se izpusti le eno tekmo, tukaj je bila stvar malce drugačna, ker sem letel na drugo stran sveta. Res sem hvaležen."

Nekaj časa je preživel tudi s prvorojenko Gabrielo. Foto: Instagram

"Res sem utrujen, mentalno nisem bil povsem pri stvari, a vesel sem, da smo dobili to zmago. Vesel sem, da sem videl Gabrielo, Olivio, potem jih je bilo težko zapustiti, a to je moja služba. Upam, da se kmalu spet vidimo," je še povedal Dončić, ki je ob tem še dodal, da sta z Anamario vedela, da se bo rodila še ena hčerkica in da sta ime izbrala skupaj. "Ni bilo lahko, a na koncu sva se odločila," je še dodal Slovenec, v dokaz, kakšni dnevi so za njim pa je bilo tudi dejstvo, da niti ni znal točno povedati kateri dan je odpotoval nazaj v domovino, le da je bilo to "po tekmi s Phoenixom", zadnjih dveh tekem Lakersov pa si ni ogledal.

Kljub burnemu in pestremu dogajanju v zadnjih dneh, jet-lagu, utrujenosti in s čustvi polnih dni pa je Slovenec že takoj na prvi tekmi ob vrnitvi proti Philadelphii dosegel trojni dvojček. Srečanje je končal kot najboljši strelec z 31 točkami, 11 asistencami in 15 skoki. Zanimivo je, da se je slovenski košarkar pod trojni dvojček podpisal tudi po rojstvu prve hčerke pred dvema letoma, ko je takrat še v dresu Dallas Mavericks dosegel 36 točk, 15 skokov in 18 asistenc. "Sigurno je rojstvo druge hčerke še dodatna motivacija, da bosta videli kaj je njun oče počel na parketu, ko bosta odrasli."

LeBron James je blestel v ključnih trenutkih. Foto: Reuters

kljub temu da ni bil najbolj natančen pri metu pa je bil eden najzaslužnejših za nov uspeh Lakersov, ki so na gostovanju v Philadelphii zmagali prvič po letu 2017 oziroma sedmih zaporednih tekmah. Poleg Dončića pa je v ključnih trenutkih svoje dodal zimzeleni LeBron James, ki je blestel sploh v zaključku in bil jeziček na tehtnici uspeha Jezernikov. "To je bilo odlično, to je bil LeBron, ki lahko odloči srečanje. Veseli smo, da je bil tam, da nas reši, bil je odličen sploh v zadnji četrtini, njegova dva ali trije koši so bili za nas res pomembni, tako da je odločil srečanje," je Jamesa pohvalil Dončić, ki je še poudaril, da lahko v vsaki izmed tekem eksplodira nekdo drug. "Res sem vesel, da sem del te ekipe, kemija je odlična."

Zadovoljen je bil tudi James. "Vemo, kaj želimo početi v teh ključnih trenutkih in izvedba nam je tokrat uspela do potankosti. To je bilo naše zadnje od treh gostovanj, noge so že težke, a počutim se odlično, že zjutraj sem se na treningu počutil dobro," je razlagal James, ki je dosegel 29 točk in sedem skokov, iz igre je metal 12/17, za tri je poskusil šestkrat, zadel štirikrat.

Foto: Guliverimage

James je prevzel še toliko bolj pomembno vlogo ob utrujenosti Reavesa, ki je bil v ključni vlogi na zadnjih dveh tekmah, Dončić je večino zadnjih dni preživel na letalu. "Igramo z željo, da nam uspe. V zadnji četrtini sem videl, da je AR že res utrujen, vsi vemo kakšni dnevi so za Luko in kako daleč je letel, sam sem se počutil res dobro, začutil sem priložnost," je opisal James.

