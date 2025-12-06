Zvezdnik, obsojen na primerjavo z Dončićem, bi se rad odkupil

V noči na nedeljo bo v ligi NBA odigranih sedem tekem. Dogajanje se bo začelo s sobotno matinejo med Brooklynom in New Orleansom, končalo pa s teksaško poslastico med Dallasom in Houstnom, na kateri bo v središču pozornosti Anthony Davis. Los Angeles Lakers bodo znova dejavni v noči na ponedeljek na gostovanju pri Philadelphia 76ers, na veselje navijačev jezernikov pa bi lahko na tej tekmi zaigral tudi Luka Dončić.

V zadnji tekmi pestrega tekmovalnega dneva v ligi NBA se bosta spopadla teksaška soseda Dallas in Houston. Mavericksi so po skromnem vstopu v sezono s tremi zaporednimi zmagami, pri katerih je imel marsikaj za pokazati supertalentirani novinec Cooper Flagg, nakazali, kako bi lahko napočila svetlejša prihodnost za Kiddovo četo. Nato pa je sledilo gostovanje pri prvaku Oklahoma City Thunder, ki v tej sezoni beleži izjemne rezultate in je na poti, da popravi največje rekorde, saj je za zdaj izgubili le eno tekmo. Dallas je pri branilcih naslova v noči na soboto doživel prepričljiv poraz (111:132), po njem pa je bil največjih kritik deležen Anthony Davis.

Anthony Davis se ni znašel proti obrambi branilcev naslova, za nameček pa je v eni izmed akcij utrpel še udarec v levo koleno. Foto: Reuters

Ameriški zvezdniški center je postregel z najslabšo predstavo v napadu, odkar se je po šokantni menjavi iz Los Angelesa preselil v Dallas, v obratno smer pa je krenil Luka Dončić. Davis je v 24 minutah dosegel le dve točki, iz igre pa metal le 1/9. Za nameček si je na srečanju poškodoval levo koleno. Že tako se ga drži sloves pogosto poškodovanega košarkarja, zaradi česar je bil še toliko večji bes navijačev Dallasa nad drzno potezo, ki si jo je v začetku februarja privoščil zdaj že nekdanji generalni direktor Mavsov Nico Harrison. Američan je zaradi šokantne menjave obsojen na neprestane primerjave z Dončićem, sodeč po tem, kar daje na igrišču, pa se v tem pogledu v tej sezoni zagotovo ne more kosati s Slovencem.

Želi nastopiti proti Raketam, pri katerih piše zgodovino Durant

Davis je po tekmi v Oklahoma Cityju pohvalil obrambo prvakov, ki mu je namerno preprečevala večje število točk, navijačem pa sporočil, kako se jim želi odkupiti za slabšo predstavo, tako da je napovedal, kako namerava nastopiti proti Houstnu. Pa čeprav bo tekma odigrala le dan po srečanju v Oklahomi. Tako bo trmasti, a tudi motivirani Davis zagotovo na teksaškem spopadu v središču pozornosti. Zanimivo je, da je pri Dallasu, ko je nazadnje igral dve tekmi v dveh dneh, na drugi blestel novinec Flagg. Proti LA Clippers je dosegel rekordnih 35 točk.

Kevin Durant je šele osmi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je dosegel vsaj 31 tisoč točk. Foto: Reuters

Pri Raketah, ki so v tej sezoni odlične, na lestvici pa na zahodu zaostajajo le za OKC, je odlično razpoložen Kevin Durant. Na zadnji tekmi je pomagal Houstnu do gladke zmage nad njegovim nekdanjim klubom Phoenixom (117:98), sam pa je že v prvem polčasu dosegel 21 točk. Skupno je dal 28 točk. Na tej tekmi se je vpisal v zgodovino, postal je šele osmi košarkar, ki je presegel mejo 31 tisoč doseženih točk. Zaradi bolezni na tej tekmi pri Raketah ni bilo Turka Alperena Senguna, se pa je izkazal Amen Thompson (31 točk). Rakete (15-5) so na lestvici zahodne konference tik pred Lakersi (16-6), tako da prihajajo v dvorano American Airlines Center kot favoriti.

Dončić se je že odpravil v ZDA

Kaj pa Luka Dončić? Zaradi srečnega dogodka, ko je odpotoval v Sloveniji in bil priča rojstvu svoje druge hčerke Olivie, je izpustil dve tekmi Lakersov. Tretje najverjetneje ne bo. Da je možen takšen razplet, je po porazu Jezernikov v Bostonu spregovoril že trener JJ Redick. Po poročanju 24ur.com se je Dončić v privatnem letalu že odpravil v ZDA, kjer bi se lahko pridružil soigralcem v Philadelphii. Tam čaka Jezernike nov izziv v noči na ponedeljek.

Luka Dončić je zaradi veselega dogodka izpustil zadnji tekmi Lakersov proti Torontu in Bostonu. Foto: Reuters

Vrnitev najboljšega strelca lige NBA (35,3 točke na tekmo ter še 8,9 skoka in 8,9 asistence) bi zagotovo osrečila tabor Jezernikov, ki jih nato čakata dva dneva počitka, potem pa sledi še kako pomembno srečanje, četrtfinale pokala NBA proti San Antoniu.

