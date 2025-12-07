Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Nedelja,
7. 12. 2025,
9.38

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vojska Ursula von der Leyen Emmanuel Macron Friedrich Merz Vladimir Putin Volodimir Zelenski Vojna v Ukrajini

Nedelja, 7. 12. 2025, 9.38

7 minut

Evropske voditelje je strah. Zelenskega opozarjajo: Obstaja možnost izdaje.

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron in Keir Starmer | Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo v ponedeljek v Londonu sestal z britanskim premierjem Keirom Starmerjem, nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. V pogovorih bodo ocenili napredek pogajanj za končanje vojne v Ukrajini pod vodstvom ZDA.  | Foto Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo v ponedeljek v Londonu sestal z britanskim premierjem Keirom Starmerjem, nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. V pogovorih bodo ocenili napredek pogajanj za končanje vojne v Ukrajini pod vodstvom ZDA. 

Foto: Reuters

Evropski voditelji na skrivaj svetujejo ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu, naj bo previden glede prizadevanj ZDA za dosego mirovnega sporazuma z Rusijo. Ključno opozorilo je, naj ne popušča ruskim zahtevam brez trdnih in jasno opredeljenih varnostnih jamstev Washingtona, poroča The Wall Street Journal. To sporočilo kaže na vse večjo previdnost evropskih voditeljev glede pogajanj, ki jih Washington vodi mimo njih, in Evropo pušča ob strani.

Po besedah ​​dveh evropskih diplomatov, ki sta seznanjena z razmerami, a ne želita biti imenovana, so ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu svetovali, naj vztraja pri jasni opredelitvi ameriške vloge pri varnostnih jamstvih, preden se strinja s kakršnimikoli ruskimi pogoji.

Opozorilo je prejel med telefonskim klicem s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Vztrajali so, da morajo ZDA igrati glavno vlogo pri jamstvih, ki bodo ponujena Ukrajini v kakršnemkoli sporazumu. Med evropskimi voditelji narašča zaskrbljenost, saj Washington ni natančno določil, kaj bo storil, če bo Rusija kršila morebitni mirovni sporazum in ponovno napadla Ukrajino.

Merz: Igrajo se z vami in nami

Najnovejša opozorila so še en primer evropskega poskusa sodelovanja v mirovnih pogovorih, ki jih ZDA vodijo neposredno s Kremljem in Kijevom, večinoma brez sodelovanja evropskih zaveznikov, navaja The Wall Street Journal. 

Po besedah ​​diplomatov je Macron med pogovorom poudaril, da mora Washington poslati jasno sporočilo: "ZDA morajo jasno pojasniti, kako bodo zaščitile Ukrajino, preden se Kijev strinja s končnimi pogoji sporazuma." 

Macron je prav tako opozoril na možnost ameriške izdaje. "Obstaja možnost, da bodo ZDA izdale Ukrajino," je dejal francoski predsednik in dodal, da za Zelenskega obstaja "velika nevarnost". Vprašanje ruskih zahtev po ukrajinskem ozemlju je ena najbolj občutljivih točk v pogajanjih. Macron je v odgovor na negotovost prejšnji teden napovedal ustanovitev nove delovne skupine, v kateri bodo sodelovale tudi ZDA, za dokončno določitev varnostnih jamstev. 

Tudi nemški kancler Merz je Zelenskega opozoril, da mora biti v prihodnjih dneh "zelo previden". "Igrajo se z vami in nami," je dejal Merz.

O napredku pogajanj za končanje vojne v Ukrajini pod vodstvom ZDA bodo Zelenski, Merz, Macron in britanski premier Keir Starmer v ponedeljek razpravljali v Londonu. 

Volodimir Zelenski in Emmanuel Macron
Novice To se bo v ponedeljek zgodilo v Londonu
Mig-29, Rusija, vojna v Ukrajini
Novice Vojna v Ukrajini: nova izguba Rusije odpira mnoga vprašanja #video
Tanja Fajon
Novice Tanja Fajon: Ti zločini ne smejo ostati nekaznovani
Friedrich Merz
Novice Merz: Evropa mora pokazati sposobnost samostojnega delovanja
Donald Trump
Novice Resno svarilo Trumpu: Ne počni tega
Ruski vojaki
Novice Slaba novica za ruske vojake
vojska Ursula von der Leyen Emmanuel Macron Friedrich Merz Vladimir Putin Volodimir Zelenski Vojna v Ukrajini
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.