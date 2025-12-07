Evropske voditelje je strah. Zelenskega opozarjajo: Obstaja možnost izdaje.

Evropski voditelji na skrivaj svetujejo ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu, naj bo previden glede prizadevanj ZDA za dosego mirovnega sporazuma z Rusijo. Ključno opozorilo je, naj ne popušča ruskim zahtevam brez trdnih in jasno opredeljenih varnostnih jamstev Washingtona, poroča The Wall Street Journal. To sporočilo kaže na vse večjo previdnost evropskih voditeljev glede pogajanj, ki jih Washington vodi mimo njih, in Evropo pušča ob strani.

Po besedah ​​dveh evropskih diplomatov, ki sta seznanjena z razmerami, a ne želita biti imenovana, so ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu svetovali, naj vztraja pri jasni opredelitvi ameriške vloge pri varnostnih jamstvih, preden se strinja s kakršnimikoli ruskimi pogoji.

Opozorilo je prejel med telefonskim klicem s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Vztrajali so, da morajo ZDA igrati glavno vlogo pri jamstvih, ki bodo ponujena Ukrajini v kakršnemkoli sporazumu. Med evropskimi voditelji narašča zaskrbljenost, saj Washington ni natančno določil, kaj bo storil, če bo Rusija kršila morebitni mirovni sporazum in ponovno napadla Ukrajino.

Merz: Igrajo se z vami in nami

Najnovejša opozorila so še en primer evropskega poskusa sodelovanja v mirovnih pogovorih, ki jih ZDA vodijo neposredno s Kremljem in Kijevom, večinoma brez sodelovanja evropskih zaveznikov, navaja The Wall Street Journal.

Po besedah ​​diplomatov je Macron med pogovorom poudaril, da mora Washington poslati jasno sporočilo: "ZDA morajo jasno pojasniti, kako bodo zaščitile Ukrajino, preden se Kijev strinja s končnimi pogoji sporazuma."

Macron je prav tako opozoril na možnost ameriške izdaje. "Obstaja možnost, da bodo ZDA izdale Ukrajino," je dejal francoski predsednik in dodal, da za Zelenskega obstaja "velika nevarnost". Vprašanje ruskih zahtev po ukrajinskem ozemlju je ena najbolj občutljivih točk v pogajanjih. Macron je v odgovor na negotovost prejšnji teden napovedal ustanovitev nove delovne skupine, v kateri bodo sodelovale tudi ZDA, za dokončno določitev varnostnih jamstev.

Tudi nemški kancler Merz je Zelenskega opozoril, da mora biti v prihodnjih dneh "zelo previden". "Igrajo se z vami in nami," je dejal Merz.

O napredku pogajanj za končanje vojne v Ukrajini pod vodstvom ZDA bodo Zelenski, Merz, Macron in britanski premier Keir Starmer v ponedeljek razpravljali v Londonu.