Avtorji:
Na. R., STA

Sobota,
27. 12. 2025,
17.03

Osveženo pred

19 minut

magnituda seizmograf žrtve škoda potres Tajvan Tajpej

Sobota, 27. 12. 2025, 17.03

19 minut

Tajvan stresel močan potres #video

Na. R., STA

Severovzhodno obalo Tajvana je danes stresel močan potres z magnitudo sedem, je sporočil tajvanski meteorološki urad. Ameriška geološka služba (USGS) pa je pozneje moč potresa ocenila na magnitudo 6,6.

Potres je Tajvan prizadel okoli 23. ure po lokalnem času, in sicer na globini 73 kilometrov v morju pri okrožju Yilan.

Po poročanju lokalnih medijev so se stavbe zibale v mestu Taipei, potres pa so čutili po vsem Tajvanu.

To je bil sicer že drugi večji potres, ki je ta teden prizadel otok. V sredo je namreč Tajvan stresel potres z magnitudo 6. Tajvan je zaradi svoje lege na robu dveh tektonskih plošč blizu Pacifiškega ognjenega pogosta tarča potresov.

 
