Tajvan stresel močan potres #video

Severovzhodno obalo Tajvana je danes stresel močan potres z magnitudo sedem, je sporočil tajvanski meteorološki urad. Ameriška geološka služba (USGS) pa je pozneje moč potresa ocenila na magnitudo 6,6.

A supermarket's security cameras captured the moment a 6.1-magnitude earthquake struck Taiwan’s southeastern county of Taitung, shaking buildings as far north as Taipei pic.twitter.com/7EfBtVNany — Reuters (@Reuters) December 24, 2025

Potres je Tajvan prizadel okoli 23. ure po lokalnem času, in sicer na globini 73 kilometrov v morju pri okrožju Yilan.

Po poročanju lokalnih medijev so se stavbe zibale v mestu Taipei, potres pa so čutili po vsem Tajvanu.

🚨 EARTH SHOOK. HEARTS STOPPED. 🚨



A 7.0 MAGNITUDE QUAKE ripped off the coast of Yilan, with Level 4 shaking jolting Taipei 😱



Walls rattled. Phones lit up. Seconds felt like forever.



Stay safe, Taiwan - that was a serious reminder of nature’s power. ⚠️🌏#Earthquake #Taiwan… pic.twitter.com/9oSac1rBAw — Baatein Stock Ki (@BaateinStockKi) December 27, 2025

To je bil sicer že drugi večji potres, ki je ta teden prizadel otok. V sredo je namreč Tajvan stresel potres z magnitudo 6. Tajvan je zaradi svoje lege na robu dveh tektonskih plošč blizu Pacifiškega ognjenega pogosta tarča potresov.