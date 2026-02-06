V Islamabadu odjeknila eksplozija v mošeji, več je mrtvih

V pakistanski prestolnici je v šiitski mošeji odjeknila eksplozija. Umrlo je najmanj 11 ljudi, okoli sto je ranjenih, poroča AFP.

Eksplozija se je zgodila med molitvijo, je povedal policijski uradnik Zafar Iqbal.

"Več ljudi smo prepeljali v bolnišnice. Trenutno ne morem povedati, koliko je mrtvih, vendar so ljudje umrli," poroča CNN.

Vrsta eksplozije še ni znana. Policija je na kraju dogodka.

Reports indicate an explosion at a Shiite religious center in Islamabad, the capital of Pakistan. pic.twitter.com/sUBl8zbxm5 — Tehran Times (@TehranTimes79) February 6, 2026

Podrobnosti sledijo.