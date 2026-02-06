Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

V Islamabadu odjeknila eksplozija v mošeji, več je mrtvih

eksplozija, Pakistan, mošeja, molitev | Preiskava je še v teku. | Foto X/@AliRazaG12

Preiskava je še v teku.

Foto: X/@AliRazaG12

V pakistanski prestolnici je v šiitski mošeji odjeknila eksplozija. Umrlo je najmanj 11 ljudi, okoli sto je ranjenih, poroča AFP.

Eksplozija se je zgodila med molitvijo, je povedal policijski uradnik Zafar Iqbal.

"Več ljudi smo prepeljali v bolnišnice. Trenutno ne morem povedati, koliko je mrtvih, vendar so ljudje umrli," poroča CNN.

Vrsta eksplozije še ni znana. Policija je na kraju dogodka.

Podrobnosti sledijo. 

