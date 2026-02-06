Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
6. 2. 2026,
9.26

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
žrtve nezakonito delovanje iskalna akcija Indija nesreča nesreča rudnik

Petek, 6. 2. 2026, 9.26

33 minut

V eksploziji v nezakonitem rudniku umrlo najmanj 18 rudarjev #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

V eksploziji v nezakonitem premogovniku v severovzhodni indijski zvezni državi Meghalaya je umrlo najmanj 18 rudarjev, eden je huje poškodovan. Reševalna akcija še poteka, bojijo pa se, da je pod zemljo ujetih še več rudarjev.

Eksplozija se je zgodila v četrtek okoli 11. ure po lokalnem času v okrožju East Jaintia Hills, 72 kilometrov od Shillonga, glavnega mesta zvezne države. Domnevajo, da je eksplozijo v rudniku povzročil dinamit.

Načelnik državne policije Vikash Kumar je novinarjem povedal, da se je nesreča zgodila zaradi rudarjenja v "podganji luknji". Gre za nevarno prakso, pri kateri z dinamitom razstreljujejo ozke rove, skozi katere se rudarji nato plazijo, da bi izkopali premog.

Indija, rudnik, nesreča, iskalna akcija | Foto: X/@IndianInfoGuid Foto: X/@IndianInfoGuid

Aktivisti opozarjajo, da takšno metodo rudarjenja uporabljajo kljub popolni prepovedi.

Doslej so našli 18 trupel, eno osebo s hudimi opeklinami so odpeljali v bolnišnico v Shillongu, je potrdil Kumar. Dodal je, da še ni natančno znano, koliko rudarjev bi lahko bilo ujetih pod zemljo.

nesreča, ZDA, vožnja, pekarna
Novice 92-letna voznica zapeljala v pekarno. Trije mrtvi, šest poškodovanih.
migranti, trčenje, nesreča, obalna straža
Novice V trčenju plovila grške obalne straže in čolna z migranti umrlo 14 ljudi #video
žrtve nezakonito delovanje iskalna akcija Indija nesreča nesreča rudnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.