V eksploziji v nezakonitem premogovniku v severovzhodni indijski zvezni državi Meghalaya je umrlo najmanj 18 rudarjev, eden je huje poškodovan. Reševalna akcija še poteka, bojijo pa se, da je pod zemljo ujetih še več rudarjev.

Eksplozija se je zgodila v četrtek okoli 11. ure po lokalnem času v okrožju East Jaintia Hills, 72 kilometrov od Shillonga, glavnega mesta zvezne države. Domnevajo, da je eksplozijo v rudniku povzročil dinamit.

Načelnik državne policije Vikash Kumar je novinarjem povedal, da se je nesreča zgodila zaradi rudarjenja v "podganji luknji". Gre za nevarno prakso, pri kateri z dinamitom razstreljujejo ozke rove, skozi katere se rudarji nato plazijo, da bi izkopali premog.

Foto: X/@IndianInfoGuid

Aktivisti opozarjajo, da takšno metodo rudarjenja uporabljajo kljub popolni prepovedi.

Doslej so našli 18 trupel, eno osebo s hudimi opeklinami so odpeljali v bolnišnico v Shillongu, je potrdil Kumar. Dodal je, da še ni natančno znano, koliko rudarjev bi lahko bilo ujetih pod zemljo.