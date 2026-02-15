Sredi kurilne sezone šokantna podražitev, na delu tudi tržni inšpektorat

Cene lesnih peletov, ki so še pred nekaj meseci veljali za cenovno sprejemljivo alternativo, so v zadnjem času eksplodirale. Ljudje pa se ne soočajo samo z visokimi cenami, temveč tudi s pomanjkanjem kakovostnih peletov in spornimi praksami nekaterih prodajalcev, ki jih je pod drobnogled vzel tudi tržni inšpektorat.

Cene lesnih peletov se v zadnjih tednih približujejo rekordnim vrednostim iz leta 2022, ko se je cela Evropa po napadu Rusije na Ukrajino znašla v hudi energetski krizi. Če so še poleti kakovostni lesni peleti razreda A1 stali okoli 350 evrov na tono, jih je trenutno težko najti za manj kot 500 evrov, v nekaterih primerih pa jih prodajajo za več kot 600 evrov na tono.

Hladna zima: povpraševanje po peletih, ti pa se ne sušijo

Da so se lesni peleti pri dobaviteljih med kurilno sezono drastično podražili, so nam potrdili tudi v Petrolu, enem največjih prodajalcev pri nas. Navajajo, da so se od oktobra 2025 do februarja 2026 cene peletov zvišale za 30 odstotkov, vendar podražitev v družbi niso v celoti prenesli na prodajne cene.

Zaradi hladne zime se je povpraševanje po peletih povečalo, hkrati pa so nizke temperature in vlaga negativno vplivale na proces proizvodnje peletov. Foto: Reuters V Petrolu pojasnjujejo, da je razlogov za drastično podražitev peletov več. "Trenutno na trgu primanjkuje peletov, predvsem zato, ker je poraba letos večja kot v preteklih letih. Hladnejše temperature so povečale povpraševanje, hkrati pa so vplivale tudi na samo proizvodnjo, saj se surovina zaradi vremenskih razmer suši dlje časa, kar upočasnjuje proizvodni proces," pravijo.

Gradbeništvo v Avstriji v krču, to vpliva tudi na ponudbo peletov

Dodatni dejavnik za podražitev peletov je stanje v lesnopredelovalni industriji. "V Avstriji je zaradi krča v gradbeništvu manj predelave lesa, posledično pa nastaja tudi manj ostankov, ki so ključna surovina za proizvodnjo lesnih peletov. Manjša razpoložljivost surovine tako dodatno omejuje ponudbo na trgu," navajajo v Petrolu.

Dodajajo, da se kot eden izmed razlogov za napetosti na trgu omenja tudi dejstvo, da letos v južno Italijo niso prispele ladijske pošiljke peletov iz Brazilije. Italija je namreč eden večjih porabnikov peletov v Evropi, zato ima vsaka motnja v dobavnih verigah vpliv tudi na širši regionalni trg.

Čakajo na dostavo in vračilo denarja

Pomanjkanje kakovostnih peletov in visoke cene so očitno izkoristili nekateri prodajalci, ki jih kupci obtožujejo spornih praks. Več ljudi poroča, da so na naročene "ugodne" pelete zaman čakali po več tednov, čemur so v najboljšem primeru sledila vračila denarja, a v več nakazilih in z velikim časovnim zamikom. Nekateri pišejo, da na vračilo kupnine še čakajo.

Pogosto se v priljubljenih skupinah kupcev peletov na Facebooku in na forumu Reddit omenja prodajalec Pati peleti iz Grosuplja.

Foto: Facebook/posnetek zaslona

Foto: Facebook/posnetek zaslona Več ljudi poroča, da so na plačane pelete pri tem podjetju, ki je registrirano kot center za ohranjanje narave in kulturne dediščine, neuspešno čakali po več tednov, čemur so sledile težave pri vračilu denarja. Nekateri pišejo, da na denar še čakajo.

Mamljiva ponudba Pati peletov, ki jim očitajo sporne prakse

Za komentar o teh očitkih smo se obrnili na prodajalca Pati peleti, a tudi sami smo naleteli na molk. Zanimivo je, da so se negativni komentarji v zadnjem času pojavili tudi na njihovi strani na Facebooku, kjer se je podjetje nazadnje oglasilo 20. januarja, ko so ponujali paleto peletov (1.050 kilogramov) za zelo ugodnih 385 evrov z vključeno dostavo. Tudi pod to objavo se je pojavilo vprašanje, kaj se dogaja z njihovo dostavo in kako komentirajo očitke, da ne vračajo kupnine.

Tržni inšpektorat: zoper to podjetje dve prijavi

Na tržnem inšpektoratu so za Siol.net pojasnili, da so zoper podjetje PATI, Center za ohranjanje narave in kulturne dediščine, zaradi nedobave že plačanih peletov prejeli dve prijavi. "V zadevi teče upravni postopek, ki pa še ni končan, zato vam več informacij v tem trenutku žal ne moremo posredovati. Drugih postopkov, ki bi se nanašali na dobavo peletov, trenutno ne vodimo," so pojasnili na inšpektoratu.

Na vprašanje, kaj svetujejo potrošnikom, ki naročenega in plačanega blaga niso prejeli, so na inšpektoratu odgovorili: "Podjetje mora v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov svojo obveznost iz pogodbe (dobavo blaga) izpolniti brez odlašanja, najpozneje pa v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili za drugačen rok. Če podjetje ne dobavi naročenega blaga niti v primernem dodatnem roku, ki ga postavi potrošnik, ali če podjetje zavrne dostavo blaga, lahko potrošnik odstopi od pogodbe, podjetje pa mu mora nemudoma vrniti vsa opravljena plačila."

Če torej prodajalec potrošniku v roku ne dostavi naročenega blaga, kot je bilo dogovorjeno, potrošnik podjetje najprej pozove k dobavi naročenega in mu določi dodaten primeren rok. "Če podjetje tudi v dodatnem roku ne dobavi naročenega ali če zavrača dobavo blaga, lahko potrošnik od pogodbe odstopi in zahteva vračilo plačil. Če podjetje ne vrne plačanega zneska, lahko potrošnik poda prijavo na tržni inšpektorat, ki lahko podjetju naloži, da potrošniku vrne plačani znesek, ne more pa podjetju naložiti, da potrošniku izdelek dobavi," so nam pojasnili na inšpektoratu.