Na Celjskem več goljufij: kupili lesne pelete, prejeli jih niso

Celjski policisti in kriminalisti so v zadnjem obdobju zaznali več spletnih prevar, ki so se nanašale na spletne nakupe lesnih peletov za ogrevanje. Ker so kupci naročene pelete plačali vnaprej, prejeli pa jih niso, so oškodovani kazniva dejanja prijavili policiji. Ob tem so dodali, da se jim iz podjetja po plačilu na razpoložljive kontakte ni oglašal nihče več.

S preiskavo so policisti ugotovili, da podjetje, ki je oglaševalo lesne pelete za ogrevanje, ni obstajalo in je bila spletna stran namenjena prevari. Domeno so blokirali, vendar jo je neznani storilec spremenil in kupcem omogočil ponovno dosegljivost. Na ta način nadaljuje lažno prodajo peletov za ogrevanje in izvrševanje goljufij.

Pri nakupih tovrstnega blaga zato policisti in kriminalisti svetujejo previdnost. Pozivajo, da nakupujete le pri podjetjih, ki so na trgu že dalj časa, oziroma pred nakupom dobro preverite podjetje, pri katerem kupujete. Preverite, ali imajo dejanske poslovne prostore, kako dolgo obstaja njihova spletna stran, z njimi pa vzpostavite tudi telefonski kontakt.