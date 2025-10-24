Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

24. 10. 2025,
15.50

Policisti svarijo pred spletnimi prevarami, tokrat več primerov na Primorskem

slovenska policija | Po sedanjih ugotovitvah je neznani storilec v začetku tega tedna oškodovancu na njegov elektronski naslov posredoval dopis oz. e-poštno navodilo v tujem jeziku z opozorilom, da je obstoječi račun tujega poslovnega partnerja blokiran in da je treba račune za opravljena dela plačati na bančni račun v tujini. Oškodovanec je to tudi storil, s čimer je bila trojica oškodovana za okoli sto tisoč evrov. | Foto STA

Po sedanjih ugotovitvah je neznani storilec v začetku tega tedna oškodovancu na njegov elektronski naslov posredoval dopis oz. e-poštno navodilo v tujem jeziku z opozorilom, da je obstoječi račun tujega poslovnega partnerja blokiran in da je treba račune za opravljena dela plačati na bančni račun v tujini. Oškodovanec je to tudi storil, s čimer je bila trojica oškodovana za okoli sto tisoč evrov.

Policisti spet svarijo javnost pred spletnim kriminalom, ko goljufi z zvijačami in obljubami od ljudi pridobijo denar ali dragoceno finančno informacijo. Kot poudarjajo na policiji, so spletni kriminalci čedalje inovativnejši in jih je vse težje odkriti. O več nedavno obravnavanih primerih tokrat poročajo s Policijske uprave Nova Gorica.

Tako so tolminski policisti v četrtek obravnavali spletno prevaro, v kateri je neznani storilec z lažnivim prikazovanjem prepričal oškodovanca, da je v svojo škodo opravil finančne transakcije s svojega računa na račun v tujini v skupni vrednosti okoli 22 tisoč evrov.

Trojico oškodoval za okoli sto tisočakov

Novogoriški kriminalisti obravnavajo goljufijo, v kateri so bili oškodovani trije ljudje na Goriškem. Po sedanjih ugotovitvah je neznani storilec v začetku tega tedna oškodovancu na njegov elektronski naslov posredoval dopis oz. e-poštno navodilo v tujem jeziku z opozorilom, da je obstoječi račun tujega poslovnega partnerja blokiran in da je treba račune za opravljena dela plačati na bančni račun v tujini. Oškodovanec je to tudi storil, s čimer je bila trojica oškodovana za okoli sto tisoč evrov.

Na območju Nove Gorice so obravnavali tudi primer, v katerem je neznani goljuf prepričal oškodovanca, da je na svoj mobilni telefon in računalnik namestil spletni aplikaciji za oddaljeno namizje za osebno in komercialno uporabo ter posledično storilcu omogočil dostop do njegove spletne banke. Zaradi neprevidnosti je ostal brez dobrih 4.800 evrov. V podobnem primeru je na Goriškem še en oškodovanec ostal brez nekaj več kot 1.600 evrov.

Ne nasedajte neznanim klicateljem, predvsem pa ne odpirajte spletnih povezav

Na Ajdovskem pa je neznani storilec z lažnim prikazovanjem na spletni strani ogoljufal oškodovanko, ki je želela prejeti večjo vsoto denarja, pri tem pa bi morala plačati stroške umetne inteligence in agentov poslovanja v višini nekaj odstotkov želenega zneska. Oškodovanka je s svojega računa na tuj transakcijski račun nakazala deset tisoč evrov.

Okoliščine vseh omenjenih kaznivih dejanj spletne goljufije policisti in kriminalisti še preiskujejo, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, kjer opozarjajo občane, naj ne nasedajo neznanim klicateljem, predvsem pa ne odpirajo spletnih povezav, ne vnašajo svojih osebnih ali bančnih podatkov oz. jih storilcem na zaupajo po telefonu. Ob morebitni zlorabi naj nemudoma obvestijo svojo banko in oškodovanje takoj prijavijo policiji.

