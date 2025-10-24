Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
24. 10. 2025,
8.00

Osveženo pred

24 minut

Turčija Črna gora preiskava mejni prehodi policija ljudje tihotapljenje

Petek, 24. 10. 2025, 8.00

24 minut

Skušal je pretihotapiti devet ljudi, dva je skrival v prtljažniku

Tihotapec je v priporu, državljani Turčije pa so izrazili namero za oddajo prošnje za mednarodno zaščito.

Tihotapec je v priporu, državljani Turčije pa so izrazili namero za oddajo prošnje za mednarodno zaščito.

Foto: PU Novo mesto

Policisti, ki so v četrtek okoli 6.30 na območju mejnega prehoda Metlika kontrolirali voznika osebnega avtomobila škoda octavia registrskih oznak Črne gore, so med postopkom ugotovili, da je voznik tihotapec, ki v vozilu prevaža devet ljudi.

42-letni voznik iz Turčije je v vozilu prevažal devet državljanov Turčije, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Dva tujca je prevažal v prtljažniku vozila.

Policisti so 42-letnemu tihotapcu odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor, so še sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Nedovoljeni prehodi državne meje

Na območju Policijske postaje Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Loče) so policisti isti dan izsledili in prijeli tudi devet državljanov Afganistana, devet državljanov Bangladeša, štiri državljane Maroka, tri državljane Indije, tri državljane Sirije, dva državljana Pakistana ter po enega državljana Jemna, Šrilanke, Irana in Iraka.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.

Turčija Črna gora preiskava mejni prehodi policija ljudje tihotapljenje
