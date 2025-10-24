Skušal je pretihotapiti devet ljudi, dva je skrival v prtljažniku

Policisti, ki so v četrtek okoli 6.30 na območju mejnega prehoda Metlika kontrolirali voznika osebnega avtomobila škoda octavia registrskih oznak Črne gore, so med postopkom ugotovili, da je voznik tihotapec, ki v vozilu prevaža devet ljudi.

42-letni voznik iz Turčije je v vozilu prevažal devet državljanov Turčije, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Dva tujca je prevažal v prtljažniku vozila.

Policisti so 42-letnemu tihotapcu odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor, so še sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Nedovoljeni prehodi državne meje

Na območju Policijske postaje Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Loče) so policisti isti dan izsledili in prijeli tudi devet državljanov Afganistana, devet državljanov Bangladeša, štiri državljane Maroka, tri državljane Indije, tri državljane Sirije, dva državljana Pakistana ter po enega državljana Jemna, Šrilanke, Irana in Iraka.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.