Zaradi več kot 20 balonov, uporabljenih za tihotapljenje ponarejenih cigaret iz Belorusije v Litvo, so ponoči za več ur zaprli letališče v litovski prestolnici Vilnius.

Približno 25 balonov je kršilo litovski zračni prostor, od tega dva v bližini letališča v prestolnici, je sporočil predstavnik litovskega državnega kriznega štaba Darius Buta.

Podobni baloni so v Litvi letos že pristali, med drugim tudi na letališču. Obmejna policija ima od leta 2024 pravico, da takšne balone sestreli.

Vilnius airport shut down due to smuggling balloons from Belarus



Vilnius Airport stopped accepting flights on Saturday evening — planes were diverted to Kaunas, Riga, Warsaw, and Gdańsk.



Thirteen smuggling balloons were spotted overnight near Baltoji Vokė, southeast of Vilnius,… pic.twitter.com/tWw2vsYUAO — NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2025

Tihotapci uporabljajo meteorološke balone za prevoz beloruskih cigaret, ki se nato prodajajo v Evropski uniji, kjer je tobak dražji.

Litva je lani zabeležila 966 takih balonov, letos pa 544, je še povedal Buta.