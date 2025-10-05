Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Nedelja,
5. 10. 2025,
12.42

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
letališče Belorusija cigarete tihotapljenje incident Litva balon

Nedelja, 5. 10. 2025, 12.42

1 ura, 29 minut

Baloni za tihotapljenje cigaret zmotili obratovanje letališča v Vilni

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
balon, letenje, tihotapljenje | Po navedbah pristojnih oblasti so odpovedali ali prestavili okoli 30 letov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. | Foto Guliverimage

Po navedbah pristojnih oblasti so odpovedali ali prestavili okoli 30 letov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Guliverimage

Zaradi več kot 20 balonov, uporabljenih za tihotapljenje ponarejenih cigaret iz Belorusije v Litvo, so ponoči za več ur zaprli letališče v litovski prestolnici Vilnius.

Približno 25 balonov je kršilo litovski zračni prostor, od tega dva v bližini letališča v prestolnici, je sporočil predstavnik litovskega državnega kriznega štaba Darius Buta.

Podobni baloni so v Litvi letos že pristali, med drugim tudi na letališču. Obmejna policija ima od leta 2024 pravico, da takšne balone sestreli.

Tihotapci uporabljajo meteorološke balone za prevoz beloruskih cigaret, ki se nato prodajajo v Evropski uniji, kjer je tobak dražji.

Litva je lani zabeležila 966 takih balonov, letos pa 544, je še povedal Buta.

mejni prehod, Gruškovje
Novice Slovenija znova podaljšala nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko
Avstrijska policija
Novice Na avstrijskem Koroškem aretirali Slovenca zaradi tihotapljenja drog
hrvaška cigareti
Novice Hrvaški cariniki zasegli na stotisoče kosov tobačnih izdelkov
letališče Belorusija cigarete tihotapljenje incident Litva balon
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.