Hrvaški cariniki so na mejnem prehodu Batina preprečili obsežen poskus tihotapljenja tobačnih izdelkov. V tovornem vozilu s srbskimi registrskimi tablicami so odkrili več kot 408 tisoč kosov cigaret različnih blagovnih znamk. Vozniku, ki je skušal blago nezakonito uvoziti v EU, grozi kazenski pregon zaradi izogibanja carinskemu nadzoru.

Hrvaški cariniki so 9. maja 2025 na mejnem prehodu Batina preprečili tihotapljenje večje količine cigaret in tobačnih izdelkov. Dogodek se je zgodil ob vstopu v carinsko območje Evropske unije. Voznik tovornjaka s srbskimi registrskimi tablicami je želel mimo zakonitega nadzora pretihotapiti več različnih blagovnih znamk tobaka.

Zasežene cigarete znanih blagovnih znamk

Med zaseženimi izdelki so bile cigarete znamk Marlboro, Pall Mall, Lucky Strike, L&M, Dunhill, Davidoff, Winston, Eve, Monus, Camel, Karelia in Sobranie. Poleg tega so cariniki zasegli tudi manjšo količino ogrevanih tobačnih izdelkov Terrea. Celotna količina tobaka in sorodnih izdelkov presega 6,6 kilograma.

Med zaseženo nezakonito robo so bile tudi zaloge tobaka za ročno zvijanje blagovnih znamk Drum in Karelias. Skupna masa tobaka je znašala 6,35 kilograma, kar kaže na obsežnost nameravane nezakonite distribucije.

Carinski organi so poleg tobačnih izdelkov zasegli tudi prevozno sredstvo, ki je bilo uporabljeno za tihotapljenje. Foto: Carinska uprava Hrvaška

Kazenska ovadba zaradi izogibanja carinskemu nadzoru

Zoper voznika je bila podana kazenska prijava zaradi suma kaznivega dejanja po 257. členu Kazenskega zakonika Hrvaške. Gre za kaznivo dejanje izogibanja carinskemu nadzoru, kar vključuje poskuse nezakonitega vnosa blaga v EU. Kršitev tega člena se obravnava kot resen prekršek z možnostjo zaporne kazni.

Carinski organi so poleg tobačnih izdelkov zasegli tudi prevozno sredstvo, ki je bilo uporabljeno za tihotapljenje. Gre za standardni postopek v primeru hujših carinskih kršitev. Zasežena roba bo predana v nadaljnji postopek, voznik pa bo moral svojo nedovoljeno dejavnost pojasnjevati pravosodnim organom.