P. P.

23. 8. 2025,
10.45

13 minut

Pristojni odsvetujejo kopanje v Podpeškem jezeru

P. P.

Podpeško jezero | Vzorce iz Podpeškega jezera je Agencija za okolje odvzela 19. avgusta v okviru rednega monitoringa kopalnih voda.  | Foto Matej Povše

Vzorce iz Podpeškega jezera je Agencija za okolje odvzela 19. avgusta v okviru rednega monitoringa kopalnih voda. 

Foto: Matej Povše

Rezultati so pokazali neskladnost kopalne vode v Podpeškem jezeru, so sporočili v Javnem komunalnem podjetju Brezovica.

Javno komunalno podjetje Brezovica je sporočilo rezultate mikrobioloških preskusov vode v občini, ki so pokazali, da voda v Podpeškem jezeru ni primerna za kopanje.

Vzorce iz jezera je Agencija za okolje odvzela 19. avgusta v okviru rednega monitoringa kopalnih voda. Rezultati so pokazali neskladnost kopalne vode v Podpeškem jezeru, zato obiskovalcem odsvetujejo kopanje.

V okviru monitoringa so vzorce kopalnih voda vzeli tudi v Rakitniškem jezeru, ki pa je pokazalo boljše stanje in je za obiskovalce varno za kopanje.

