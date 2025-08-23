Rezultati so pokazali neskladnost kopalne vode v Podpeškem jezeru, so sporočili v Javnem komunalnem podjetju Brezovica.

Javno komunalno podjetje Brezovica je sporočilo rezultate mikrobioloških preskusov vode v občini, ki so pokazali, da voda v Podpeškem jezeru ni primerna za kopanje.

Vzorce iz jezera je Agencija za okolje odvzela 19. avgusta v okviru rednega monitoringa kopalnih voda. Rezultati so pokazali neskladnost kopalne vode v Podpeškem jezeru, zato obiskovalcem odsvetujejo kopanje.

V okviru monitoringa so vzorce kopalnih voda vzeli tudi v Rakitniškem jezeru, ki pa je pokazalo boljše stanje in je za obiskovalce varno za kopanje.