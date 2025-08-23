Sobota, 23. 8. 2025, 10.45
13 minut
Pristojni odsvetujejo kopanje v Podpeškem jezeru
Rezultati so pokazali neskladnost kopalne vode v Podpeškem jezeru, so sporočili v Javnem komunalnem podjetju Brezovica.
Javno komunalno podjetje Brezovica je sporočilo rezultate mikrobioloških preskusov vode v občini, ki so pokazali, da voda v Podpeškem jezeru ni primerna za kopanje.
Vzorce iz jezera je Agencija za okolje odvzela 19. avgusta v okviru rednega monitoringa kopalnih voda. Rezultati so pokazali neskladnost kopalne vode v Podpeškem jezeru, zato obiskovalcem odsvetujejo kopanje.
V okviru monitoringa so vzorce kopalnih voda vzeli tudi v Rakitniškem jezeru, ki pa je pokazalo boljše stanje in je za obiskovalce varno za kopanje.