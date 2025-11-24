Prekuhavanje vode iz Završnice po vzpostavitvi kloriranja ni več potrebno

Javno komunalno podjetje Jeko je vzpostavilo kloriranje pitne vode iz Završnice. Okoli deset tisoč prebivalcem žirovniške in dela jeseniške občine tako po skoraj mesecu dni ni treba več prekuhavati pitne vode. Gre za začasno rešitev, saj nameravajo odkriti vir mikrobiološkega onesnaženja, v načrtu pa je tudi vzpostavitev UV-dezinfekcije.

Letošnjo jesen je vzorčenje vode iz sistema Završnica kar trikrat pokazalo prisotnost fekalnih bakterij. Tako je bil trikrat izdan ukrep prekuhavanja vode, ki je od 27. oktobra zaradi nadaljnje možne neskladnosti in posledične zdravstvene neustreznosti pitne vode ostal v veljavi, dokler Jeko ni zagotovil dezinfekcije pitne vode z natrijevim hipokloritom. Po vzpostavitvi sistema kloriranja je analiza pokazala ustreznost pitne vode in njeno prekuhavanje je bilo 21. novembra preklicano.

Kot so pojasnili na Jeku, je kloriranje trenutno edina tehnično izvedljiva rešitev za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode na obstoječi infrastrukturi. Zagotovili so, da gre za nadzorovan postopek, pri katerem bodo stalno preverjali učinkovitost razkuževanja in si prizadevali, da bo uporaba natrijevega hipoklorita v procesu dezinfekcije čim manjša.

Vedo, kateri so lahko potencialni povzročitelji

Jeko medtem ob sodelovanju medobčinskega inšpektorata in Geološkega zavoda Slovenije nadaljuje iskanje vzrokov za fekalno onesnaženje vode in aktivnosti za zavarovanje vodnega vira ter njegovega prispevnega območja. Potencialni povzročitelji mikrobiološkega onesnaženja so lahko predvsem pašništvo, turizem, planinske koče, vikendi ali divjad.

Zaradi pomislekov, da onesnaženje morda prihaja iz katere od planinskih koč, je Geološki zavod Slovenije izvedel sledilni preizkus iz Roblekovega doma, vendar, kot je pojasnil žirovniški župan Leopold Pogačar, vpliv ni bil potrjen. Tudi za dom pri izviru Završnice podatki kažejo, da čistilna naprava deluje znotraj mejnih normativov, odpadno blato iz obeh koč pa se odvaža na najbližjo čistilno napravo.

Četudi vira onesnaženja ne uspejo odkriti, bo kloriranje le začasna rešitev

Tudi če vira onesnaženja ne uspejo odkriti in odpraviti, bo kloriranje vode na sistemu Završnice le začasna rešitev, saj bo, kot je zagotovil župan, v okviru načrtovane investicije v obnovo vodovodnega sistema Završnica zgrajen tudi nov zbirni objekt za vodo, v katerem bo naprava za UV-dezinfekcijo, ki ne bo vplivala na okus in sestavo vode. "Takrat bomo zopet pili vodo, s katero se bomo lahko hvalili," je poudaril Pogačar.

Projekt obnove vodovoda Završnica, ki je ocenjen na devet milijonov evrov in bo v polovičnem znesku financiran iz dogovora za razvoj regij, bo predvidoma zaključen do konca leta 2028. Trenutno poteka pridobivanje pravice graditi oziroma služnosti od lastnikov zemljišč, dela pa naj bi predvidoma stekla konec prihodnjega leta. Dotrajanost pet desetletij starega vodovoda večkrat vodi do okvar, niso pa stare cevi vzrok za trenutne težave, saj do onesnaženja prihaja na zajetju in ne v cevovodu.