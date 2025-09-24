Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

Sreda,
24. 9. 2025,
13.28

Sreda, 24. 9. 2025, 13.28

3 minute

Na Hrvaškem rdeči alarm: zaprta Jadranska magistrala

Na Hrvaškem so zaradi obilnih padavin izdali rdeče opozorilo.

Na Hrvaškem so zaradi obilnih padavin izdali rdeče opozorilo.

Foto: Pixsell

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za danes zaradi neviht in močnega deževja izdal rdeče opozorilo. Meteorologi opozarjajo, da so mogoči lokalno izrazitejše nevihte, velike količine padavin v kratkem času, nenadne poplave, nevihtni sunki in toča. O hudih nalivih že poročajo iz Dalmacije.

Sprva je bilo za Istro in Kvarner, Liko, vso Dalmacijo, Dalmatinsko Zagoro in jug države izdano oranžno opozorilo, zdaj pa za večji del Jadrana velja že rdeče. Rumeno opozorilo medtem velja za karlovško regijo, vključno z Banijo. Za severozahodno in vzhodno Hrvaško pa za zdaj niso bila izdana opozorila.

V zadnjih 24 urah je največ dežja padlo na širšem območju Zadra in Šibenika. | Foto: Pixsell V zadnjih 24 urah je največ dežja padlo na širšem območju Zadra in Šibenika. Foto: Pixsell Iz Hrvaške že poročajo, da je zaradi močnih nalivov zaprta Jadranska magistrala. Zaradi slabih vremenskih razmer in vode na cestišču je bil promet prekinjen na Jadranski magistrali (DC8) med Vodicami in Pirovcem ter na lokalni cesti Tribunj–Ivinj (LC65032), navajajo hrvaški mediji. 

Nevihte so zajele severno in del osrednje Dalmacije, kjer je napovedanih več kot 90 litrov dežja na kvadratni meter, poroča Dalmacija Danas. V zadnjih 24 urah je največ dežja padlo na širšem območju Zadra in Šibenika. Rekorder je Krković s 173 litri na kvadratni meter. Obilne padavine so bile tudi na Dugem otoku, Pirovcu in Cresu. Pestro dogajanje je tudi v Tribunju in Vodicah.

Civilna zaščita državljanom svetuje, naj redno spremljajo napovedi in opozorila DHMZ ter upoštevajo uradna navodila za zaščito sebe in svojega premoženja. Državljane opozarjajo tudi, da lahko močno deževje povzroči nenadne poplave.

