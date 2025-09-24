Napovedi meteorologov so se uresničile in večji del Slovenije so zajele padavine, v bližini morja lahko nastane tudi kakšna nevihta. Ponoči bodo v zahodnih krajih še mogoče plohe in nevihte, do četrtka zjutraj pa bo dež ponehal in postopoma se bo razjasnilo, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

Danes bo oblačno z občasnimi padavinami, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 18, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes bo oblačno in deževno, ob morju bo tudi grmelo. Do četrtka zjutraj bo dež ponehal, delno se bo razjasnilo. Nastalo bo nekaj ploh. pic.twitter.com/LZfC1A91kC — ARSO vreme (@meteoSI) September 24, 2025

Ponoči bodo sprva v zahodnih krajih še mogoče plohe in nevihte, nato bo dež povsod ponehal. Do jutra se bo razjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija.

V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj krajevnih ploh, na Primorskem lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi.

V petek in soboto bo pretežno oblačno, občasno bodo nastajale krajevne plohe.