Vremenska napoved: dež bo postopoma ponehal, razjasnilo se bo

Dež. Deževje. Padavine. Slabo vreme. | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Napovedi meteorologov so se uresničile in večji del Slovenije so zajele padavine, v bližini morja lahko nastane tudi kakšna nevihta. Ponoči bodo v zahodnih krajih še mogoče plohe in nevihte, do četrtka zjutraj pa bo dež ponehal in postopoma se bo razjasnilo, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

Danes bo oblačno z občasnimi padavinami, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 18, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija.

Ponoči bodo sprva v zahodnih krajih še mogoče plohe in nevihte, nato bo dež povsod ponehal. Do jutra se bo razjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija.

V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj krajevnih ploh, na Primorskem lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi. 

V petek in soboto bo pretežno oblačno, občasno bodo nastajale krajevne plohe.

