Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Torek,
23. 9. 2025,
20.19

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
poplave deževje Istra Kvarner vreme Hrvaška

Torek, 23. 9. 2025, 20.19

19 minut

Za del Hrvaške izdali rdeče opozorilo

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Reka, nalivi | Foto Pixsell

Foto: Pixsell

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za sredo izdal rdeče opozorilo pred nevihtami in močnim dežjem za širšo reško regijo, ki vključuje tudi Istro in Kvarner. Zapadlo bo več kot 150 milimetrov dežja.

DHMZ je najprej izdal oranžno opozorilo za celotno obalo, Liko in Dalmatinsko Zagoro, popoldne pa je vremensko opozorilo zvišal na rdečo stopnjo za reško regijo, ki vključuje tudi Istro in Kvarner.

Meteorologi za to regijo napovedujejo ogromno količino dežja, in sicer več kot 150 milimetrov na kvadratni meter.

vreme, Hrvaška, napoved, rdeče opozorilo 23092025 | Foto: DHMZ - Državni hidrometeorološki zavod Foto: DHMZ - Državni hidrometeorološki zavod Oranžno opozorilo ostaja v veljavi za Liko, Dalmacijo, Dalmatinsko Zagoro in skrajni jug Hrvaške.

Meteorologi opozarjajo, da so lokalno možne izrazitejše nevihte, velike količine padavin v kratkem času, hudourniške poplave, nevihtni sunki in toča.

Za Karlovško regijo, vključno z Banijo, velja rumeno opozorilo. Za severozahodno in vzhodno Hrvaško zaenkrat niso izdali opozoril.

Opozorila civilne zaščite

Civilna zaščita je izdala tudi opozorilo, v katerem občane opozarja, da so za jutri izdana opozorila. Občanom priporočajo, naj redno spremljajo napovedi in opozorila DHMZ ter upoštevajo uradna navodila, da bi zaščitili sebe in svoje premoženje.

Opozarjajo, da lahko intenzivne padavine povzročijo tudi hudourniške poplave v mestih.

Poseben poziv je namenjen občanom, ki živijo na območjih, nagnjenim k nenadnim poplavam, naj pravočasno ukrepajo za zaščito svojega premoženja.

poplave deževje Istra Kvarner vreme Hrvaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.