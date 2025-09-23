Za del Hrvaške izdali rdeče opozorilo

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za sredo izdal rdeče opozorilo pred nevihtami in močnim dežjem za širšo reško regijo, ki vključuje tudi Istro in Kvarner. Zapadlo bo več kot 150 milimetrov dežja.

DHMZ je najprej izdal oranžno opozorilo za celotno obalo, Liko in Dalmatinsko Zagoro, popoldne pa je vremensko opozorilo zvišal na rdečo stopnjo za reško regijo, ki vključuje tudi Istro in Kvarner.

Meteorologi za to regijo napovedujejo ogromno količino dežja, in sicer več kot 150 milimetrov na kvadratni meter.

Foto: DHMZ - Državni hidrometeorološki zavod Oranžno opozorilo ostaja v veljavi za Liko, Dalmacijo, Dalmatinsko Zagoro in skrajni jug Hrvaške.

Meteorologi opozarjajo, da so lokalno možne izrazitejše nevihte, velike količine padavin v kratkem času, hudourniške poplave, nevihtni sunki in toča.

Za Karlovško regijo, vključno z Banijo, velja rumeno opozorilo. Za severozahodno in vzhodno Hrvaško zaenkrat niso izdali opozoril.

Opozorila civilne zaščite

Civilna zaščita je izdala tudi opozorilo, v katerem občane opozarja, da so za jutri izdana opozorila. Občanom priporočajo, naj redno spremljajo napovedi in opozorila DHMZ ter upoštevajo uradna navodila, da bi zaščitili sebe in svoje premoženje.

Opozarjajo, da lahko intenzivne padavine povzročijo tudi hudourniške poplave v mestih.

Poseben poziv je namenjen občanom, ki živijo na območjih, nagnjenim k nenadnim poplavam, naj pravočasno ukrepajo za zaščito svojega premoženja.