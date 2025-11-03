Huda prometna nesreča v Zagrebu, voznik osebnega vozila umrl na kraju

Okoli pol štirih popoldne se je na Ljubljanski aveniji v Zagrebu zgodila huda prometna nesreča, v kateri je voznik osebnega vozila izgubil življenje.

Huda prometna nesreča se je zgodila približno 50 metrov od Jankomirskega mostu v smeri proti zahodu, na zagrebški obvoznici. V nesreči je osebni avtomobil trčil v varnostno ograjo in se v njej ustavil, je poročal Index.

Voznik osebnega vozila je umrl na kraju nesreče, je potrdila zagrebška policija. Promet je bil na delu avtocestnega odseka za čas preiskave upočasnjen in zgoščen. Zagrebška policija bo več informacij o nesreči delila jutri, še poročajo hrvaški mediji.