Prvič v zgodovini: sinhroniziran let v krilati obleki med dvojčkoma ikonične znamenitosti #video

Prestolnica Bahrajna je bila nedavno prizorišče edinstvenega vratolomnega podviga dveh adrenalinskih športnikov, kakršnega do zdaj še nismo videli. Francoz Fred Fugen in Španec Dani Roman sta po dveletnih pripravah izvedla prvi sinhronizirani prelet v letalni obleki med dvojčkoma Svetovnega trgovinskega centra.

Legendarna BASE skakalca in mojstra letenja v krilati obleki (angl. wingsuit) sta podvig, vsak iz nasprotne smeri, v isti sekundi in na komaj desetih metrih medsebojne razdalje, opravila z odliko. S tem sta dosegla nov mejnik v tej ekstremni in izjemno nevarni športni disciplini.

Kako je potekal podvig?

Fred Fugen in Dani Roman sta 8. decembra letos sočasno skočila iz helikopterja z višine 1.200 metrov nad središčem Maname. Po začetnem prostem padu sta se razšla vsak v svojo smer, nato pa se v natančno odmerjenem ravnem preletu srečala v sredinskem koridorju med stolpoma, približno 40 metrov nad znamenitimi trojnimi vetrnimi turbinami – zaščitnim znakom ikoničnega objekta.

Vsak je letel s približno 220 kilometri na uro, prelet pa sta izvedla brez elektronskih instrumentov. Hitrost sta nadzorovala zgolj z vizualnimi referencami in občutkom v telesu. Po preletu sta odprla padali in varno pristala na posebej pripravljenem območju ob obali.

Fred Fugen in Dani Roman sta iz helikopterja skočila 1.200 metrov nad tlemi. Foto: Red Bull Content Pool

Kaj je wingsuit letenje? Pri wingsuit letenju gre za letenje človeka v posebni aerodinamični letalni obleki, podobni leteči veverici, s katero se človek približa ptičjemu letu. Letalna obleka podobno kot krila poveča vzgon in s tem preleteno razdaljo, saj je med nogami in rokami dodana tkanina, s čimer se poveča površina za učinkovitejše letenje.

"Nisva uporabljala navigacijskih naprav ali instrumentov, ki jih imajo letala. Edini način za nadzorovanje hitrosti je bil lasten občutek v telesu. Če veter piha z ene strani, ima eden čelni veter, drugi pa bočni ali veter od zadaj, zato je usklajevanje izjemno zahtevno," je po podvigu poudaril Roman.

Prva v zgodovini

Gre za prvi sinhronizirani čelni prelet med stolpoma Svetovnega trgovinskega centra v Manami. V času srečanja sta bila letalca le deset metrov narazen, kar zahteva sočasni prihod v sredinsko linijo kljub morebitnim mikroodklonom zaradi vetra, turbulence ali različne aerodinamike letalne obleke. Podvig Red Bullove ekipe je bil izveden v partnerstvu z bahrajnsko turistično zvezo in bahrajnskim olimpijskim komitejem.

Foto: Red Bull Content Pool

Zamisel o uresničitvi sinhroniziranega preleta se jima je porodila ob skupnem obisku Maname leta 2022. Sledili sta dve leti načrtovanja, pridobivanja dovoljenj in simulacij.

V Franciji sta opravila več kot 35 simulacijskih preletov, s katerimi sta natrenirala linije preleta. Namesto nebotičnikov sta si pomagala s statičnim dronom, ki jima je na višini 200 metrov služil kot točka srečanja.

Foto: Red Bull Content Pool Vse treninge sta posnela z navigacijsko napravo, da sta optimizirala vstopne kote in hitrost leta.

Drugi del priprav sta s posadko helikopterja opravila v bahrajnskem puščavskem okolju, kjer sta natančno linijo preleta in časovnico prilagodila tamkajšnjim vetrovnim in temperaturnim razmeram.

"Dve leti sva sanjala, da bi preletela to stavbo v sinhroniziranem letu. Zamisliti si nekaj, česar še nikoli nisva naredila, potem pa to uresničiti na tako lepi arhitekturni znamenitosti, je neverjeten občutek," je priznal Fugen.

Najtežji del ni bil prelet med stolpoma

Oba letalca sta po podvigu poudarila, da srečanje med ozkim prehodom med stolpoma ni bil najtežji del naloge. Kritična točka je bila namreč sinhronizacija preleta, da sta se v isti stotinki sekunde znašla med stolpoma. Zanašala sta se na vizualne orientirje, občutek hitrosti in dolgo skupno izkušnjo letenja, ki gradi zaupanje. Že prvi snemalni dan v Manami je kljub spreminjajočim se vetrovnim pogojem stekel skoraj magično.

Projekt je zahteval stroge varnostne protokole. Organizatorji so morali zagotoviti varen zračni prostor, helikoptersko koordinacijo, zaporo okolice ter točna časovna okna, ko so vetrovne razmere med stolpoma ustrezne. Nad dogodkom je organizacijsko bdel niz bahrajnskih institucij, saj je želela država destinacijo promovirati v segmentu adrenalinskih športov in urbanega spektakla.

Foto: Red Bull Content Pool "To, kar smo si zamislili in pripravljali dve leti, je danes postalo resničnost. Prelet med stolpoma na le desetih metrih razdalje v isti sekundi je bil neverjetno natančen in nepozaben," je presrečen dejal Fugen.

Nov standard natančnosti

Iz športnega vidika gre za nov standard natančnosti in taktike usklajevanja preleta v letalni obleki. Še posebej v urbanem okolju, kjer aerodinamiko krojijo zgradbe, vrtinčenja in mikro odkloni vetra.

Na simbolni ravni pa je Svetovni trgovinski center v Manami arhitekturna ikona, ki so jo z uspešno izvedenim podvigom in s pomočjo državnih institucij umestili na zemljevid destinacij za prelete v krilati obleki.

Foto: Red Bull Content Pool Fugen in Roman sta še razkrila, da že preučujeta dodatne urbane lokacije in naravne koridorje za podobne sinhrone projekte. Ob tem ostaja ključna kombinacija priprave in minimalizma v opremi, ki ohranja prvinskost letenja v krilati obleki.