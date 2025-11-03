Moški hudo poškodoval žensko na zagrebškem tramvaju

Zagrebška policija je bila v nedeljo okoli 14.45 obveščena o verbalnem in fizičnem napadu, ki se je zgodil na zagrebškem tramvaju.

O dogodku na tramvaju na ulici Ilica v Zagrebu je bila zagrebška policija obveščena nekaj pred tretjo uro v nedeljo. Dvaintridesetletni moški je po besednem prepiru fizično napadel in hudo poškodoval 47-letno žensko, je poročal Index. Žrtev napada je končala v klinični bolnišnici Sveti Duh, kjer so ji nudili zdravniško pomoč.

Napadalca je policija aretirala in ga odpeljala v uradne prostore na kriminalistično preiskavo, so še poročali hrvaški mediji.