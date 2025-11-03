Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
3. 11. 2025,
14.41

Zagreb napad policija nasilje tramvaj

Ponedeljek, 3. 11. 2025, 14.41

Moški hudo poškodoval žensko na zagrebškem tramvaju

tramvaj, Zagreb | Fotografija je simbolična.

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Zagrebška policija je bila v nedeljo okoli 14.45 obveščena o verbalnem in fizičnem napadu, ki se je zgodil na zagrebškem tramvaju.

O dogodku na tramvaju na ulici Ilica v Zagrebu je bila zagrebška policija obveščena nekaj pred tretjo uro v nedeljo. Dvaintridesetletni moški je po besednem prepiru fizično napadel in hudo poškodoval 47-letno žensko, je poročal Index. Žrtev napada je končala v klinični bolnišnici Sveti Duh, kjer so ji nudili zdravniško pomoč.

Napadalca je policija aretirala in ga odpeljala v uradne prostore na kriminalistično preiskavo, so še poročali hrvaški mediji.

Zagreb napad policija nasilje tramvaj
