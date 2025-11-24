Policista v Pulju pretepla slovenskega motorista

V Pulju se je po pisanju časnika Slovenske novice konec januarja 2023 zgodil incident, v katerem sta hrvaška policista brutalno pretepla 30-letnega slovenskega motorista. Po poročanju očividcev sta mu najprej snela čelado, nato pa ga kljub krikom in prošnjam očividcev neusmiljeno udarjala po glavi in telesu. Tožilstvo zanju zahteva šestmesečno zaporno kazen, storilca pa po neuradnih informacijah kljub temu še vedno opravljata svoje delo.

Incident se je zgodil v 28. januarja 2023 zvečer, ko je slovenski motorist zavil v slepo Ulico Vladimirja Nazorja v Pulju. Po navedbah Slovenskih novic se je 30-letnik ustavil, dvignil roke s krmila in skupaj z motorjem padel na desno stran.

Ravnanje policistov, ki naj bi posredovala zaradi prijave kršenja cestnoprometnih predpisov, je ob tem preraslo v fizično nasilje nad Slovencem. Čeprav po prepričanju hrvaških preiskovalcev nikomur ni predstavljal grožnje, naj bi mu najprej snela čelado. Na tleh ležečega z nogo ukleščeno pod vročim izpušnim loncem sta udarjala s pestmi v glavo in telo ter ga brcala. Niso ju ustavili niti njegovi kriki, da ima nogo stisnjeno ob razbeljeno pločevino.

Policista ustavili šele kriki stanovalke

Po besedah bližnje stanovalke, ki je dogajanje spremljala z balkona, je mladenič ležal v fetalnem položaju, nad njim pa sta bila dva policista, ki sta ga najprej tolkla z rokami, nato še z nogami. Udarec za udarcem, z neverjetno silovitostjo – dokler ju, kot trdi, niso ustavili njeni kriki z balkona, naj nehata. V nekem trenutku naj bi eden od policistov vendarle zaslišal njene klice – kar je razbrala iz tega, da je pogledal proti njej. Nato je prenehal, z roko ustavil še drugega policista in s prstom pokazal proti njej, poročajo Slovenske novice.

Policija je o hudih poškodbah Slovenca, ki sta jih po prepričanju tožilstva povzročila njena uslužbenca, dva dni kasneje javnosti sporočila, da je voznik padel z motorja in utrpel hujše poškodbe. Oškodovanec je kasneje pojasnil, da se jima ni upiral in da je bil pod vplivom alkohola. Obtožena sta se branila, da naj bi se "energično upiral" in da sta ga s komolcem v glavo udarila nenamerno.

A zdravniški izvidi pričajo o zlomu nosnih kosti, podplutbah okoli oči, modricah na hrbtu, prsih in hudih opeklinah na nogi oškodovanca. Po oceni sodnega izvedenca medicinske stroke poškodbe na obrazu ustrezajo udarcem s pestjo ali komolcem, opekline pa so posledica neposrednega stika z vročim izpuhom v času, ko je bila noga ukleščena.

Obtožnica puljskega državnega tožilstva zoper brutalno ravnanje policistov je nedavno postala pravnomočna, a sodišče v Pulju naroka še ni razpisalo, še pišejo Slovenske novice.