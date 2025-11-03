Obsežen napad Ukrajine: v naftni rafineriji Saratov izbruhnil požar

Ukrajinska vojska je ponoči znova napadla rusko mesto Saratov ob reki Volgi, pri čemer naj bi na tamkajšnji naftni rafineriji izbruhnil požar. Da je bilo mesto tarča napada, je brez omembe rafinerije potrdilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Ruski napad je medtem v ukrajinski regiji Sumi zahteval eno smrtno žrtev, ranjeni so trije ljudje.

Po navedbah generalštaba ukrajinske vojske so poleg rafinerije v Saratovu, ki velja za enega najstarejših objektov za predelavo nafte v Rusiji, napadli tudi logistične objekte ruske vojske v regiji Lugansk na vzhodu Ukrajine, navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo napad na Saratov, a rafinerije pri tem ni omenilo. Uprava za civilno letalstvo Rosaviacija je medtem danes zjutraj sporočila, da je bilo obratovanje letališča v industrijskem mestu, ki so ga ukrajinske sile nazadnje napadle septembra, omejeno več kot šest ur.

Po podatkih obrambnega ministrstva je sicer zračna obramba ponoči nad ruskim ozemljem sestrelila skupno 67 ukrajinskih dronov. Informacij o morebitni škodi niso posredovali.

Russian Telegram channels report an attack on an oil refinery in Saratov, Russia, last night.



Saratov Refinery processes Urals crude oil and raw materials from the Saratov and Orenburg fields. Its capacity is up 7 million tons of oil per year. The plant produces more than 20… pic.twitter.com/gvnBsNG33o — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 3, 2025

Rusi udarili nazaj

V ruskem napadu je medtem v regiji Sumi na severovzhodu Ukrajine življenje izgubil en človek, trije so ranjeni, so sporočile tamkajšnje lokalne oblasti.

Tarča ruskih dronov in raket sta bili tudi mesti Dnipro v regiji Dnipropetrovsk, kjer je bila ranjena ena oseba, in Mikolajiv v istoimenski regiji na jugu države, poroča nemška tiskovna agencija DPA.