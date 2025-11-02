Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Rusija opozicija avtokracija Ukrajina Volodimir Zelenski

Nedelja, 2. 11. 2025, 19.30

1 ura, 13 minut

Temna plat Zelenskega: Ukrajina pod pritiskom?

Volodimir Zelenski se je znašel pod plazom kritik v domači Ukrajini.

Volodimir Zelenski se je znašel pod plazom kritik v domači Ukrajini.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, še pred kratkim globalni simbol poguma in upora proti ruski agresiji, se danes sooča z resnimi očitki domače opozicije in civilne družbe. V Kijevu vse glasneje opozarjajo na nevaren premik države proti avtokraciji, kjer se vojna uporablja kot krinka za utišanje kritik in odstranjevanje političnih tekmecev. Analitiki svarijo, da bi tak razvoj lahko omajal zaupanje Zahoda – prav v času, ko Ukrajina nujno potrebuje pomoč pred najtežjo zimo po začetku invazije.

Kolumnist Jamie Dettmer v kolumni v Politico piše, da opozicijski poslanci in predstavniki civilne družbe govorijo o uporabi prava kot orožja proti nasprotnikom.

Primer Kudritski: od junaka energetskega sistema do obtoženca

Ko je Rusija pred skoraj štirimi leti začela popolno invazijo, je Volodimir Kudritski, takratni direktor državnega podjetja Ukrenergo, skrbel, da Ukrajina kljub napadom ni ostala v temi. Njegovo vodenje so hvalili tudi v tujini, saj je kljub raketnim in dronskim napadom ohranil delovanje elektroenergetskega sistema.

Volodimir Zelenski | Foto: Reuters Foto: Reuters

Leta 2024 je bil nenadoma prisiljen k odstopu. Poteza, ki je, kot piše Politico, sprožila ogorčenje v energetskem sektorju in skrb v Bruslju. Kudritski je takrat za Politico povedal, da je postal žrtev neusmiljene centralizacije oblasti, ki jo po njegovem mnenju izvajata Zelenski in njegov tesni sodelavec Andrij Jermak.

Prejšnji teden se je Kudritski znašel v stekleni kabini kijevskega sodišča, kjer so ga obtožili poneverbe. Po besedah njegovih podpornikov naj bi bil razlog njegova pripravljenost javno govoriti o koncentraciji oblasti. Zelenskijev urad na obtožbe ni želel odgovoriti.

Opozicija: Čiščenje terena pred volitvami

Med tistimi, ki opozarjajo na zlorabo pravosodja, so tudi nekdanji predsednik Petro Porošenko in poslanec Mikola Knjazicki. Porošenko, ki se letos znova sooča z obtožbami korupcije in sankcijami, je za Politico dejal, da Zelenski izvaja tih zdrs v avtokracijo in želi odstraniti vsakega tekmeca s politične scene.

Knjazicki meni, da se uporaba sodišč proti opoziciji lahko še okrepi, ko se predsedniški urad pripravlja na morebitne volitve v primeru prekinitve ognja. "Sodišča uporabljajo, da očistijo konkurente," opozarja.

Civilna družba: Vojna se uporablja za koncentracijo moči

Ukrajinska aktivistka in direktorica Centra za boj proti korupciji, Darija Kaleniuk, je za Politico dejala, da Zelenski in njegov krog uporabljajo vojno za monopolizacijo oblasti do te mere, da to ogroža ukrajinsko demokracijo. Kaleniuk je bila navzoča na zaslišanju Kudritskega in poudarila, da primer nima pravnega smisla ter da tožilec ni dokazal, da bi se Kudritski kakor koli okoristil.

Volodimir Zelenski | Foto: Reuters Foto: Reuters

Tudi poslanka Inna Sovsun se je postavila v njegovo obrambo in za Politico povedala, da ni dokazov, da bi se Kudritski obogatil, dodala pa je, da je celoten primer politično motiviran.

Notranje napetosti in energetski pritiski

Nekdanja podpredsednica vlade Ivanna Klympuš-Cincadze je opozorila, da primer Kudritskega v nobenem pogledu ne deluje dobro – ne doma ne v odnosih z mednarodnimi partnerji. Čas obtožnice je po njenih besedah posebej neugoden, saj Kijev v tem trenutku prosi za dodatno energetsko pomoč pred najtežjo zimo od začetka invazije.

Rusija letos napada v še večjem obsegu kot prejšnja leta in cilja tudi na plinska skladišča ter distribucijske objekte, od katerih je odvisnih približno 60 odstotkov ukrajinskih gospodinjstev.

Nekateri energetski strokovnjaki, ki so sodelovali z vlado, so za Politico dejali, da bi lahko pregon Kudritskega pomenil iskanje grešnih kozlov za morebitne izpade elektrike. Neimenovani zunanjepolitični svetovalec je dodal, da bi deli Ukrajine morda lahko ostali brez elektrike do pomladi, saj ruski napadi povzročajo vse hujše okvare omrežja.

Analitiki opozarjajo na nevaren trend

Adrian Karatnycky z Atlantic Councila je povedal, da Zelenski sicer ostaja navdihujoč in pogumen vojni voditelj, vendar obstajajo zaskrbljujoči elementi njegovega vladanja.

Dettmer v zaključku kolumne zapiše, da bi lahko takšne poteze ogrozile demokratični ugled Ukrajine in zaupanje zahodnih zaveznikov - v trenutku, ko država njihovo podporo najbolj potrebuje.

