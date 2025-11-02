V ruskih napadih je bilo ponoči v ukrajinskih regijah Dnipropetrovsk in Odesa ubitih najmanj šest ljudi, med njimi dva otroka, več kot deset je ranjenih, je sporočil urad ukrajinskega generalnega tožilca. Tarča napadov je bilo tudi več drugih regij. Ukrajinske sile so medtem z droni napadle rusko pristanišče Tuapse ob Črnem morju.

15.20 V ruskih napadih na Ukrajino najmanj šest mrtvih

"Ruske sile so napadle regiji Dnipropetrovsk in Odesa. Umrlo je šest ljudi, med njimi dva otroka," je na omrežju Telegram sporočil urad generalnega tožilca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Almost every night, Russia strikes our people with various types of weapons. Since yesterday’s evening, there have been attacks on our communities – strikes on the Dnipro, Zaporizhzhia, Kharkiv, Chernihiv, and Odesa regions. Unfortunately, there are killed and wounded. My… pic.twitter.com/0Hy6pbEqj1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2025

Po navedbah predsednika Volodimirja Zelenskega so bile tarče ruskih napadov z droni in raketami tudi regije Zaporožje, Harkov in Černigiv. Guverner Zaporožja Ivan Fedorov je sporočil, da je zaradi napada v regiji brez elektrike ostalo skoraj 58 tisoč gospodinjstev.

Obsežni izpadi elektrike pestijo tudi celotno regijo Doneck, kjer se ukrajinska vojska sooča z intenzivnim ruskim obleganjem logistično pomembnega mesta Pokrovsk.

"Celotna regija Doneck je brez elektrike. Zaradi sovražnikovih napadov na infrastrukturo nacionalnega električnega omrežja so se začeli izredni izpadi elektrike," je po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform sporočil guverner Vadim Filaškin.

Ukrajinske sile so medtem danes zjutraj z droni napadle rusko črnomorsko pristanišče Tuapse v regiji Krasnodar. V napadu je bila poškodovana pristaniška infrastruktura, na enem od tankerjev je izbruhnil požar, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Poškodovan je bil tudi naftni terminal in dve civilni ladji, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Pristanišče Tuapse poleg pristanišča Novorusisk, ki leži okoli 170 kilometrov severozahodno od Tuapse, velja za najpomembnejše rusko pristanišče ob Črnem morju za izvoz nafte, še poroča STA.