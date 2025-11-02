Nore številke razkrivajo, kako zelo si Putin želi zlomiti Ukrajino #video

Rusija je samo v oktobru 2025 nad Ukrajino izstrelila 270 balističnih in manevrirnih raket, kar je največ v posameznem mesecu v zadnjih dveh letih in pol, razkriva najnovejša analiza tiskovne agencije AFP. Ob številnih raketah, ki ob ogrožanju ukrajinskih življenj največje težave povzročajo predvsem v energetiki, je bila Ukrajina samo v oktobru tarča tudi skoraj 5.300 ruskih brezpilotnih letalnikov.

270 raket, ki jih je Rusija proti Ukrajini izstrelila v oktobru, je največ v posameznem mesecu od začetka leta 2023, gre pa tudi za kar 46-odstotno povečanje števila izstreljenih raket glede na september, je razvidno iz ugotovitev AFP.

Glavna tarča ruskih raket je pogosto predvsem ukrajinska energetska infrastruktura, saj po ruskih napadih brez elektrike tako rekoč že tradicionalno začasno ostane več deset tisoč državljanov in državljank Ukrajine.

Rusija je v noči na nedeljo znova izvršila smrtonosen napad na Ukrajino. Po navedbah ukrajinskih oblasti je bilo v valu ruskih napadov z raketami in droni ubitih šest ljudi, od tega dva otroka. Tarče napadov so bile regije na jugu in v osrčju države.

Ukrajince spet skrbi zima

Rusija bo tovrstne napade najverjetneje še okrepila oziroma bo z njimi nadaljevala, saj se bliža obdobje v letu, ko ruska vojska glede na trditve oziroma obtožbe Kijeva ukrajinsko energetsko infrastrukturo cilja namerno, da bi med prebivalci Ukrajine sejala strah in negotovost, kaj bodo prinesli mrzli zimski meseci.

Napad na Kijev, september 2025. Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Rusijo sicer že večkrat obtožil, da z intenzivnimi napadi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo med civilinim prebivalstvom Ukrajine poskuša sejati kaos.

Število izstreljenih dronov ostaja zelo visoko

Rusija je proti Ukrajini v oktobru poslala tudi kar 5.298 brezpilotnih letalnikov oziroma dronov. Gre za nekoliko manjše število kot v preteklih mesecih, a še vedno četrto najvišje od začetka vojne v Ukrajini. Absolutni rekord je bil sicer postavljen julija letos, ko je Rusija nad Ukrajino poslala skoraj 6.300 dronov.

Vladimir Putin in Donald Trump sta se na Aljaski srečala 15. avgusta. Njun pogovor ni prinesel želenih rezultatov. Foto: Reuters Rusija je zračne napade na Ukrajino še okrepila po srečanju ruskega predsednika Vladimirja Putina in ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Aljaski avgusta letos.



V septembru, natančneje 7. septembra letos, je bilo zabeleženo tudi največje število dronov tipa shahed oziroma geran, ki jih je Rusija proti Ukrajini poslala v enem samem dnevu, in sicer 810. Po srečanju Putina in Trumpa je število dronov, s katerimi je Rusija Ukrajino napadla v enem dnevu, v le mesecu dni sicer kar sedemkrat preseglo 500. Pred srečanjem predsednikov se je to v dveh mesecih in pol zgodilo samo trikrat.