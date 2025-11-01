Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Sobota,
1. 11. 2025,
14.33

Osveženo pred

41 minut

Vojna v Ukrajini Rusija Ukrajina

Sobota, 1. 11. 2025, 14.33

41 minut

Putin vabi: Samo za vas bomo nehali pobijati. Pridite in poglejte resnico.

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Ruski predsednik Vladimir Putin želi, da se evropski in ukrajinski novinarji o resničnem stanju na bojišču "prepričajo na lastne oči".

Ruski predsednik Vladimir Putin želi, da se evropski in ukrajinski novinarji o resničnem stanju na bojišču "prepričajo na lastne oči".

Foto: Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin novinarje iz držav članic Evropske unije in Ukrajine poziva, da obiščejo kraje na frontni črti na vzhodu Ukrajine in se osebno prepričajo, da je ruska vojska v nekaterih ključnih krajih obkolila ukrajinske sile, kar ukrajinski generalštab sicer zanika. Rusko ministrstvo za obrambo je prejelo tudi Putinov ukaz, da mora z večurno prekinitvijo ognja zagotoviti varen prehod za tuje novinarje. Te Ukrajina svari, naj ne sprejmejo ruske ponudbe.

Putin si želi, da tuji novinarji, tudi ukrajinski, obiščejo predvsem mesti Pokrovsk (nekdaj znano tudi tudi Krasnoarmejsk) in Mirnograd na vzhodu Ukrajine, kjer so ruski vojaki tako po navedbah ruskih kot nekaterih ukrajinskih virov obkolili položaje pripadnikov ukrajinskih oboroženih sil.

Dron
Novice Drama v Nemčiji, letala prizemljena: je v ozadju Rusija?

Po ruski interpretaciji dogodkov v Pokrovsku in drugih mestih na frontni črti je stanje sicer veliko bolj kritično kot po navedbah generalštaba ukrajinskih oboroženih sil, ki zavrača ruske trditve, da so ukrajinski vojaki v brezizhodnem položaju.

Pokrovsk, mesto velikosti Celja, velja za eno najtrdoživejših utrdb ukrajinske vojske na fronti na vzhodu Ukrajine. | Foto: Reuters Pokrovsk, mesto velikosti Celja, velja za eno najtrdoživejših utrdb ukrajinske vojske na fronti na vzhodu Ukrajine. Foto: Reuters

Putin hoče, da novinarji stanje vidijo "na lastne oči"

Rusko ministrstvo za obrambo je po poročanju ruskih in ukrajinskih medijev v primeru obiska tujih novinarjev v skladu z ukazom ruskega predsednika pripravljeno zagotoviti nekajurno prekinitev ognja, ki bi novinarjem omogočila varen prehod do položajev ukrajinskih borcev. Ti bi predstavnikom medijev nato predali "prave" informacije o stanju na fronti.

Putin je sredi tedna med obiskom bolnišnice v Moskvi namreč dejal, da si želi, da bi novinarji "na lastne oči videli, kaj se v resnici dogaja na fronti".

Stanje v Pokrovsku je težko, a ne tako dramatično oz. kritično, kot to želijo prikazati v Kremlju, je za ukrajinske medije ta teden dejal vrhovni poveljnik oboroženih sil Ukrajine Oleksandr Sirski. Na fotografiji sta ukrajinska policista, ki preostale civiliste v Pokrovsku – v mestu naj bi jih živelo le še okrog 1.500, pred vojno pa več kot 60 tisoč – pozivata k preventivni evakuaciji. | Foto: Reuters Stanje v Pokrovsku je težko, a ne tako dramatično oz. kritično, kot to želijo prikazati v Kremlju, je za ukrajinske medije ta teden dejal vrhovni poveljnik oboroženih sil Ukrajine Oleksandr Sirski. Na fotografiji sta ukrajinska policista, ki preostale civiliste v Pokrovsku – v mestu naj bi jih živelo le še okrog 1.500, pred vojno pa več kot 60 tisoč – pozivata k preventivni evakuaciji. Foto: Reuters

Ukrajina novinarjem odsvetuje obisk mest na frontni črti: "Ne pomagajte mu pri upravičevanju njegovih zločinov"

Predstavnik ukrajinskega zunanjega ministrstva za odnose z javnostmi Georgij Tihi je na družbenem omrežju X v odziv na ponudbo ruskega predsednika zapisal:

Vladimir Putin
Novice Slabe novice za Putina: iz rok mu polzi vpliv na Balkanu

"Novinarjem iskreno ne priporočam, da sprejmejo ali zaupajo Putinovim ponudbam za vzpostavljanje 'varnih koridorjev' na fronti. V živo sem videl, kako takšne stvari potekajo – 29. avgusta 2014 v Ilovaisku (takrat so ruske sile Ukrajincem, ki so se umikali iz mesta, ponudile vzpostavitev humanitarnega koridorja, ko so ga ukrajinski vojaki prečkali, pa so Rusi nanje začeli streljati, umrlo je kar 366 vojakov, op. p.).

Putinov edini cilj je podaljševanje konflikta v nedogled. Nikoli ni držal nobenih obljub o prekinitvi ognja. Ne pomagajte mu pri upravičevanju njegovih zločinov s provokacijami, uperjenimi proti medijem," je zapisal.

Nemški novinar Julian Röpcke je na platformi X zapisal, da ga ruska državna televizija vabi na fronto na vzhod Ukrajine, in dodal, da zavrača vabilo. Vse, ki bi ga sprejeli, je tudi označil za prokremeljske propagandiste:

Opozoril je tudi, da bi poročevalci, ki bi sprejeli Putinovo ponudbo in ozemlje Ukrajine, ki ga okupira Rusija, kršili tako ukrajinsko kot mednarodno zakonodajo. "To bi imelo daljnosežne posledice. Pozorno vas opazujemo," je posvaril Tihi. 

Rusija heker
Novice Usodna napaka Rusov: Naredili so edino stvar, ki je ne bi smeli #video
Vojna v Ukrajini Rusija Ukrajina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
