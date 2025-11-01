Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Sobota,
1. 11. 2025,
8.22

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Nemčija Vojna v Ukrajini Rusija brezpilotni letalniki dron

Sobota, 1. 11. 2025, 8.22

1 minuta

Drama v Nemčiji, letala prizemljena: je v ozadju Rusija?

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Dron, Shahed, Brezpilotno letalo | O podobnih incidentih z droni so v zadnjih mesecih poročali tudi iz Danske, Norveške, Belgije, Poljske, Romunije in Estonije. Več držav, vključno z Nemčijo, je krivdo pripisalo Rusiji, ki obtožbe zavrača. | Foto Shutterstock

O podobnih incidentih z droni so v zadnjih mesecih poročali tudi iz Danske, Norveške, Belgije, Poljske, Romunije in Estonije. Več držav, vključno z Nemčijo, je krivdo pripisalo Rusiji, ki obtožbe zavrača.

Foto: Shutterstock

Na berlinskem letališču Brandenburg so v petek zvečer za dve uri ustavili letalski promet zaradi dronov, ki so jih opazili nad območjem letališča. Gre za zadnjega v nizu podobnih incidentov v zadnjih mesecih, za katerega več držav krivi Rusijo, ki pa obtožbe zavrača.

Vzleti in pristanki na letališču so bili odloženi v petek od približno 20. do 22. ure. Več letal so preusmerili na druga nemška letališča. Da bi omilili posledice začasnega zaprtja, so pristojni tudi sprostili nočno prepoved letov nad nemško prestolnico, je povedal tiskovni predstavnik letališča.

Vladimir Putin
Novice Putinov leteči Černobil: "To čudežno orožje lahko izgine brez sledi"

Policija v zvezni državi Brandenburg je potrdila, da so prejeli poročila o opaženih dronih, nakar so na prizorišče napotili patruljno vozilo in helikopter. Tudi oni so opazili dron, a jim ni uspelo ugotoviti, kdo z njim upravlja, so dodali v izjavi, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije.

Posnetek drona, ki so ga v začetku oktobra opazili nad letališčem v Münchnu. | Foto: družbeno omrežje X Posnetek drona, ki so ga v začetku oktobra opazili nad letališčem v Münchnu. Foto: družbeno omrežje X

V Nemčiji več tovrstnih incidentov

V Nemčiji so v zadnjem času že večkrat opazili brezpilotne letalnike tako nad letališči kot tudi vojaškimi območji in drugo kritično infrastrukturo. Notranji minister Alexander Dobrindt se je zavzel za nove načine odvračanja tovrstnih hibridnih groženj, vključno z večjimi zmogljivostmi za zaznavanje in morebitne sestrelitve dronov.

Vladimir Putin na novinarski konferenci
Novice Ameriški agenti poročajo o Putinu. Novice so slabe.

O podobnih incidentih z droni so v zadnjih mesecih poročali tudi iz Danske, Norveške, Belgije, Poljske, Romunije in Estonije. Več držav, vključno z Nemčijo, je krivdo pripisalo Rusiji, ki obtožbe zavrača.

Nemčija Vojna v Ukrajini Rusija brezpilotni letalniki dron
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.