Avtor:
A. Ž.

Torek,
28. 10. 2025,
21.26

4 ure, 26 minut

Putinov leteči Černobil: "To čudežno orožje lahko izgine brez sledi"

A. Ž.

Vladimir Putin | Številni vojaški strokovnjaki so prepričani, da je Putinov preizkus burevestnika le del ruske psihološke propagandne vojne, s katero želijo prestrašiti Zahodnjake. | Foto Guliverimage

Številni vojaški strokovnjaki so prepričani, da je Putinov preizkus burevestnika le del ruske psihološke propagandne vojne, s katero želijo prestrašiti Zahodnjake.

Foto: Guliverimage

Jedrski manevrirni izstrelek z imenom burevestnik je najnovejše rusko orožje. Po navedbah Kremlja je bil nedavno uspešno preizkušen. Vendar strokovnjaki dvomijo o uporabnosti in kakovosti Putinovega prestižnega projekta.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v videoposnetku, ki ga je nedavno objavil Kremelj, ponosno opisal najnovejše orožje svoje države kot "edinstven izdelek, ki ga nihče drug na svetu nima".

Manevrirni izstrelek na jedrski pogon

Burevestnik je ime novega jedrskega manevrirnega izstrelka, ki lahko zaradi vgrajenega mini reaktorja teoretično leti na neomejeno razdaljo. Po besedah ​​​​ruskega načelnika generalštaba Valerija Gerasimova je bil burevestnik med preizkusom 21. oktobra v zraku 15 ur zapored in je preletel razdaljo 14 tisoč kilometrov, piše švicarski medij Watson.

Vladimir Putin v Kremlju
Novice Histerija v Moskvi: našli so novega sovražnika

Kar se sprva sliši zelo grozeče, le delno prepriča zahodne strokovnjake. Strokovnjak za rakete Markus Schiller, ki izvaja raziskave na Švedskem inštitutu za mirovne raziskave (SIPRI) in usposablja pripadnike nemške vojske, je za nemško revijo Spiegel povedal, da Burevestnik zagotovo ni orožje, ki bi bilo lahko odločilno.

Počasen in varnostno tveganje za državo, ki ga izstreli

Za to je več razlogov. Po eni strani ima Rusija v svoji orožarni že precejšnje število konvencionalnih medcelinskih balističnih raket, ki so tudi veliko hitrejše od burevestnika. Čeprav je njihov doseg omejen, bi lahko zaradi nadzvočne hitrosti preletele razdaljo, kot jo je burevestnik uspešno opravil na testih, v 30 minutah namesto v 15 urah.

Preizkus burevestnika:

Po drugi strani pa rakete oziroma manevrirni izstrelki na jedrski pogon veljajo za varnostno tveganje. Radioaktivni material lahko uhaja in kontaminira območja ne le, če ga obrambni sistemi sestrelijo, ampak tudi v primeru okvar. Torej lahko potencialno onesnažijo območja, ki niso na seznamu ciljev pošiljatelja.

Eksplozija na severozahodu Rusije

Takšen primer se je ruski vojski že zgodil: pri preizkusu burevestnika na severozahodu Rusije leta 2019 je prišlo do eksplozije, zaradi katere je umrlo pet ljudi. V regiji so nato izmerili povišane ravni sevanja.

Viktor Juščenko
Novice Nekdanji ukrajinski predsednik pričakuje razpad Rusije

William Alberque, nekdanji direktor Nata za nadzor nad orožjem, razorožitev in neširjenje orožja za množično uničevanje, pravi, da so se ZDA v petdesetih letih prejšnjega stoletja odločile, da ne bodo razvijale raket z jedrskim pogonom zaradi njihovega nevarnega delovanja. Zato burevestnik imenuje leteči Černobil.

Eden od najbolj neumnih sistemov?

Tudi če bi Rusom uspelo upravljati jedrski pogonski sistem brez motenj, Alberque meni, da je dodana vojaška vrednost vprašljiva – prav zato, ker je sistem tako počasen. Zato je Alberque v pogovoru za švicarski medij Tages-Anzeiger burevestnik opisal kot enega najbolj neumnih sistemov, kar si jih lahko zamislimo.

Burevestnik je ruska beseda za eno od morskih ptic (tukaj je malce zmede, ker se včasih navaja, da gre za viharnika, drugič pa za strakoša oziroma severnega strmoglavega strakoša), ki je značilna za severna morja. | Foto: posnetek zaslona/ruska vojska/Youtube Burevestnik je ruska beseda za eno od morskih ptic (tukaj je malce zmede, ker se včasih navaja, da gre za viharnika, drugič pa za strakoša oziroma severnega strmoglavega strakoša), ki je značilna za severna morja. Foto: posnetek zaslona/ruska vojska/Youtube

Za Putinovo vztrajanje pri razvoju prestižnega projekta, ki je bil prvič napovedan leta 2016, ni racionalne razlage, pravi Alberque. Po njegovem mnenju burevestnik Rusi uporabljajo samo zaradi psihološke propagande – torej, da bi prestrašili prebivalstvo v zahodnih državah.

Bo Putinovo novo čudežno orožje izginilo brez sledi?

Tudi Schiller ne vidi dodane vojaške vrednosti v burevestniku. Čeprav ni mogoče izključiti, da bo Rusija nekatere od teh manevrirnih izstrelkov naredila operativne in jih dodala v svoj arzenal, je možno tudi, da bo Putinovo novo čudežno orožje prej ali slej izginilo brez sledi, še meni Schiller.

