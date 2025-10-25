Je Trumpov vojni minister Slovencem poslal prikrito sporočilo?

Ameriški minister za obrambo Pete Hegseth je sprožil pravi vihar na družbenih omrežjih, ko se je nedavno na srečanju med Donaldom Trumpom in Volodimirjem Zelenskim v Beli hiši pojavil s kravato v belo-modro-rdeči barvi. S tem zaporedjem barv je spominjala na rusko, pa tudi na slovensko zastavo. Je šlo za sporočilo podpore Rusiji in nasprotovanje Ukrajini ali pa je bilo to zgolj nerodno naključje?

Na družbenih omrežjih so se oglasili podporniki Rusije in podporniki Ukrajine. "Hegseth je na srečanju z Zelenskim nosil kravato z ruskimi zastavami. Ali poskuša poslati sporočilo ali je le neveden idiot?" se je spraševal ukrajinski komentator.

Je nosil kravato z barvami ameriške zastave?

Drugi so trdili, da ne gre toliko za podporo Rusiji, ampak za Hegsethovo nasprotovanje Zelenskemu. Tretji pa so trdili, da je Hegseth v resnici nosil barve ameriške zastave. To pa številne na družbenih omrežjih ni prepričalo. Še vedno trdijo, da gre za rusko zastavo.

Pete Hegseth na srečanju z Zelenskim, kjer je nosil kravato v barvah ruske, slovenske, pa tudi slovaške zastave. Nerodnost ali ne preveč dobro prikrito sporočilo Zelenskemu in Ukrajincem? Foto: Reuters

Da ima enake barve v istem zaporedju tudi slovenska zastava, v objavah na družbenih omrežjih po do zdaj znanih podatkih ni še nihče izpostavil.