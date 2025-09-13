Trump ima neprijetno sporočilo za Orbana

Ameriški predsednik Donald Trump želi uvesti nadaljnje sankcije proti Rusiji le, če bodo vse članice Nata prenehale kupovati nafto iz Moskve in uvedle visoke carine za kitajske izdelke. Kot vemo, je EU v veliki meri prepovedala uvoz ruske nafte, vendar dovoljuje izjeme za Madžarsko in Slovaško.

"Pripravljen sem uvesti znatne sankcije proti Rusiji, če se bodo vse države Nata strinjale in začele storiti enako, in če bodo vse države Nata prenehale kupovati nafto od Rusije," je Trump zapisal na svoji spletni platformi za sporočanje Truth Social.

Do 100-odstotne evropske carine na kitajske izdelke

To bi, kot je dejal, pomagalo končati to smrtonosno, a smešno vojno – skupaj z Natom, ki bo kolektivno uvedel carine od 50 do 100 odstotkov na uvoz iz Kitajske. Te carine bi bile nato odpravljene, ko se bo končala vojna med Rusijo in Ukrajino. Kitajska ima veliko moč nad Rusijo in te carine bi ta nadzor prekinile, je dejal Trump.

Trump naj bi večkrat kritiziral evropske države zaradi njihovih naftnih poslov z Rusijo. Po poročanju več medijev naj bi republikanec pred približno dvema tednoma v telefonskem klicu zahteval konec naftnih poslov, ker jih Rusija uporablja za financiranje vojne proti Ukrajini. Prav tako naj bi pozval k pritisku na Kitajsko, piše nemški medij Focus.

Po napadu Moskve na Ukrajino leta 2022 je EU uvedla obsežne prepovedi uvoza ruskih energentov, kot sta premog in nafta. Vendar te prepovedi ne veljajo za surovo nafto, ki se prevaža po cevovodih. Ruski naftovod Družba še naprej prevaža nafto proti Madžarski in Slovaški. Na fotografiji: Viktor Orban in njegov slovaški kolega Robert Fico. Foto: Guliverimage

Macron: Trump je upravičeno ogorčen

Francoski predsednik Emmanuel Macron je izjavil, da je Trump upravičeno ogorčen, ker državi članici EU še naprej kupujeta rusko nafto. Dodal je, da je dobro, da ZDA in Evropa želita v prihodnje še bolj uskladiti sankcije proti Rusiji, tudi zato, da bi končali to prakso.

Macron je dejal, da so se Evropejci med posvetovanji z ZDA dogovorili tudi o preučitvi sankcij proti državam, ki podpirajo rusko gospodarstvo ali pomagajo pri izogibanju sankcijam. V tem kontekstu je bila omenjena tudi Kitajska.

Izjemi za Madžarsko in Slovaško

Po navedbah EU se je evropska trgovina z nafto z Rusijo v zadnjih letih močno zmanjšala. Ni pa se povsem ustavila.

