"Imam občutek krivde. Bila sem v postelji z rusko vohunko."

Ruski novinarji v izgnanstvu so razkrinkali žensko, ki naj bi se pretvarjala, da je odvetnica in lagala o svojem delu na področju človekovih pravic, da bi dobila dostop do občutljivih informacij. Njen lažni življenjepis se je začel v ruskem mestu Murmansk.

33-letna Marija Čašilova (v ruski cirilici Мария Чащилова) je znana osebnost med ruskimi novinarji, aktivisti za človekove pravice in pravniki. Njena profil na Facebooku je poln fotografij z njimi in objav o njenih potovanjih po Evropi, dogodkih, povezanih z opozicijo, in aktivizmu, piše norveški medij Barents Observer.

Večletno delovanje v organizacijah za človekove pravice

"Več let je delala v različnih organizacijah za človekove pravice, kjer je po njenih besedah ​​sodelovala pri reševanju istospolno usmerjenih iz Čečenije, pomoči žrtvam politične represije, preiskovanju primerov spolnega nasilja v Ukrajini in vodenju drugih nevarnih primerov," norveški medij povzema v Latviji delujoči ruski medij Važnje Istoriji (sl. Pomembne zgodbe), ki je prvi razkrinkal Čašilovo.

A kot poudarjajo novinarji omenjenega medija, je Časilova večino objav ponaredila, da bi dobila dostop do informacij o ljudeh, ki jih preganjajo ruske oblasti. Čašilova je nedavno zastopala OVD Info, neodvisno skupino za medije in zaščito človekovih pravic, ki se osredotoča na spremljanje in boj proti represiji v Rusiji.

Vse se je začelo v Murmansku leta 2016

Njena povezava z aktivizmom se je začela leta 2016, ko se je preselila v rusko arktično prestolnico Murmansk in začela razmerje z vidno lokalno aktivistko LGBT.

V Murmansku na skrajnem severu evropskega dela Rusije se je Marija Čašilova leta 2016 vključila v tamkajšnjo LGBT skupnost. Foto: Guliverimage

"Zelo težko se sprijaznim s tem, da je pravzaprav prek mene vstopila v skupnost zagovornikov človekovih pravic, za kar se počutim zelo krivo. Zelo težko se sprijaznim s tem, da sem spala v isti postelji z osebo, ki je zdaj osumljena (vohunjenja, op. p.) ... Živeli sva skupaj dve leti in vsa ta leta sva bili znotraj skupnosti. To je kot seks špijonaža," je v intervjuju za Važnje Istoriji povedala nekdanja ljubimka Čašilove. Njenega pravega ima ruski medij ne navaja, zanjo uporablja izmišljeno ime Varvara.

Prvi sumi o Čašilovi

Po besedah ​​novinarjev so sumi, da Čašilova ni tista, za katero se je predstavljala, začeli naraščati, ko se je še naprej obračala na novinarje in jih spraševala po podrobnostih občutljivih preiskav.

Številne zgodbe o njenih potovanjih v Čečenijo ali Ukrajino, o katerih je govorila, niso bile potrjene niti s pričami niti z dokumenti. Novinarji medija Važnje Istoriji so se pogovarjali z več novinarji, aktivisti in odvetniki, ki so povedali, da jih je zasipala z dragimi darili in priboljški. Srednješolska spričevala, ki jih je predložila, so se izkazala za ponarejena, prav tako nikoli ni imela odvetniške licence.

Nedosleden življenjepis

V njenem življenjepisu so odkrili še več nedoslednosti, ljudje blizu Čašilove pa jo opisujejo kot lažnivko. Novinarska raziskava ne navaja, kaj točno bi lahko bil cilj lažne identitete, za katero se je skrivala Čašilova.

V zadnjih letih je bila Čašilova dejavna v latvijskem glavnem mestu Rigi. V to mesto so se po začetku vojne v Ukrajine zaradi lastne varnosti umaknili številni ruski novinarji, ki nasprotujejo ruski oblast. V mestu ima sedež tudi medij Važnje Istoriji. Foto: Guliverimage

Toda v kontekstu drugih nedavnih primerov se zdi, da bi lahko bil cilj dostop do notranjih krogov ruske opozicije, aktivistov in novinarjev v izgnanstvu. V zadnjih letih je bila denimo Čašilova dejavna v Rigi v Latviji – bazi za desetine ruskih novinarjev v izgnanstvu po ruski invaziji na Ukrajino.

Lažni novinarji

Čašilova je ena od številnih osebnosti, ki so blizu ruski opoziciji in novinarjem in ki so bile obtožene laži. Neodvisna novinarka pod psevdonimom Asija Nesojeva je bila osumljena ponarejanja poročil, vključno s tistimi o obsežni ruski invaziji na Ukrajino, je poročala Novaja Gazeta Europe.

Pablo González, ki se je predstavljal kot španski novinar in je imel tesne odnose z ruskimi novinarji in aktivisti, se je po poljski preiskavi izkazal za agenta ruske vojaške obveščevalne službe (GRU).

Aretacija Rusinje, ki naj bi vohunila za rusko opozicijo

Rusinja Noma Zarubina je bila nedavno aretirana v ZDA zaradi domnevnih povezav z rusko obveščevalno službo. Zarubina je aktivno ciljala na rusko opozicijo v izgnanstvu in njena stran na Facebooku je polna selfijev, ki jih je naredila z ekipo Alekseja Navalnega.

"Verjamemo, da je pomembno objaviti dejstva, ki smo jih odkrili med novinarsko raziskavo. Čašilova je več kot šest let delala v ruskih organizacijah za človekove pravice, kjer je dobila dostop do informacij, ki zdaj predstavljajo grožnjo ljudem, ki jih preganjajo ruske oblasti: tistim, ki anonimno delajo v 'nezaželenih' organizacijah, odvetnikom, ki branijo ruske politične zapornike in ukrajinske vojne ujetnike ter aktivistom LGBT, ki jih je ruska oblast razglasila za skrajneže," še pišejo Važnje Istoriji.