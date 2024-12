Putin odlikoval v Sloveniji aretirana ruska vohuna

Ruski predsednik Vladimir Putin je ruskima vohunoma Ani Valerevni Dulcevi in Artjomu Viktoroviču Dulcevu, ki sta bila decembra 2022 aretirana v Sloveniji, letos poleti pa sta bila del največje izmenjave zapornikov med Zahodom in Rusijo po hladni vojni, podelil red za hrabrost, piše v glasilu ruske zunanje obveščevalne službe (SDV).

Ruske oblasti uradne objave o podelitvi odlikovanja niso posredovale javnosti. Ruski mediji so za podelitev izvedeli iz glasila SDV Razvedčik, ki je objavilo tudi intervju z zakoncema.

Red za hrabrost lahko po pisanju ruskih medijev podeli le ruski predsednik, in sicer tistim, ki izkažejo nesebičnost, pogum in hrabrost pri vzdrževanju javnega reda v boju proti kriminalu, pri reševanju ljudi v izrednih razmerah in pri opravljanju državljanskih in uradnih dolžnosti v pogojih, ki so lahko smrtno nevarni. Foto: Razvedchik

Za delovanje v tujini sta se začela usposabljati leta 2009

Ni jasno, kdaj sta Dulceva odlikovanje prejela, sta pa v intervjuju razkrila, da sta se spoznala v Nižnem Novgorodu, ko sta oba že delala za rusko obveščevalno službo. Za delovanje v tujini sta se začela usposabljati leta 2009, operativno delovanje v Argentini pa sta začela tri leta pozneje.

Foto: Razvedchik Glede svoje vohunske dejavnosti sta povedala, da je šlo za preračunano tveganje in da sta vedela, v kaj se spuščata. Dulcevo naj bi paznik v slovenskem zaporu tudi vprašal, ali kaj obžaluje, ona pa mu je odvrnila, da ne in da je pripravljena vse ponoviti.

V Sloveniji sta se zakonca predstavljala kot državljana Argentine Ludwig Gisch in Maria Mayer Munoz. Dulcev je imel računalniško podjetje, Dulceva pa umetniško galerijo.

V okviru ene največjih izmenjav zapornikov po koncu hladne vojne je bilo v Ankari 1. avgusta izmenjanih 26 zapornikov, med drugim novinar Wall Street Journala Evan Gershkovich in nekdanji ameriški marinec Paul Whelan, ki sta bila zaprta v Rusiji.

Foto: Razvedchik V izmenjavo sta bila med drugim vključena tudi pripadnik ruske varnostne službe FSB Vadim Krasikov, ki je v Nemčiji prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi umora čečenskega poveljnika v Berlinu leta 2019, in nemški državljan Rico Krieger, ki je bil v Belorusiji konec junija obsojen na smrtno kazen zaradi terorizma.