Največja izmenjava zapornikov po koncu hladne vojne končana, vlogo odigrala tudi Slovenija

Obsežna operacija izmenjave zapornikov med Rusijo in zahodnimi državami je končana, so nocoj potrdile turške oblasti. Sedem letal s 26 osebami, med katerimi je bilo 24 zapornikov iz sedmih držav ter dve mladoletni osebi, je letelo prek letališča v Ankari, kjer je potekala izmenjava, je sporočilo turško predsedstvo. Mladoletni osebi sta bili po poročanju medija The Guardian otroka v Sloveniji ujetih ruskih vohunov, ki sta bila vključena v današnjo izmenjavo zapornikov. V Ankaro so iz Ljubljane leteli z letalom ameriške obveščevalne agencije CIA.

Deset Rusov, vključno z dvema mladoletnikoma, je bilo predanih v zameno za 16 zapornikov iz Zahoda, ki jih je pridržala Rusija, je že pred tem v izjavi zapisalo turško predsedstvo in pozdravilo zgodovinsko operacijo, ki jo je koordinirala turška obveščevalna služba MIT.

Novinar Evan Gershkovich je bil v Rusiji obsojen na 16 let zapora zaradi vohunjenja. Foto: Reuters

Del izmenjave so bili med drugim ameriški novinar Evan Gershkovich, nekdanji ameriški marinec Paul Whelan, ameriško-ruska novinarka Alsu Kurmaševa, nemški državljan Rico Krieger, ki je bil v Belorusiji konec junija obsojen na smrtno kazen zaradi sodelovanja v ekstremistični skupini in terorizma, ter ruska opozicijska politika Ilija Jašin in Vladimir Kara-Murza.

Deset Rusov, vključno z dvema mladoletnikoma, je bilo predanih v zameno za 16 zapornikov z Zahoda, ki jih je pridržala Rusija, je v izjavi zapisalo turško predsedstvo. V Rusijo se med drugim vrača pripadnik ruske tajne služne FSB Vadim Krasikov, ki je v Nemčiji prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi umora čečenskega poveljnika.

V Ankaro so zaporniki prileteli iz ZDA, Nemčije, Poljske, Slovenije, Norveške, Belorusije in Rusije. Trinajst oseb, ki jih je osvobodila Rusija, je odšlo v Nemčijo, trije pa v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusko vladno letalo, ki je bilo po poročanju tujih medijev vključeno v izmenjavo zapornikov, zapušča Ankaro. Foto: Reuters

Del velike izmenjave tudi v Sloveniji obsojena ruska vohuna

Zapornike je v Turčijo prepeljalo skupno sedem letal, od tega dve iz ZDA ter po eno iz Nemčije, Poljske, Norveške, Rusije in Slovenije. Ta je izročila ruska vohuna Artjoma in Anno Dulcevo, ki sta bila v sredo obsojena v Sloveniji.

Po poročanju portala 24ur.com sta ruska vohuna iz Slovenije v Turčijo odletela z letalom ameriške obveščevalne agencije CIA.

Ruska vohuna sta živela na Primožičevi ulici 35 v Črnučah. Foto: Bojan Puhek

Biden izmenjavo zapornikov označil za dosežek diplomacije

Ameriški predsednik Joe Biden je izmenjavo zapornikov med Zahodom in Rusijo, del katere sta bila tudi ameriški novinar Evan Gershkovic in nekdanji ameriški marinec Paul Whelan, označil kot "podvig diplomacije", ki je končal njuno agonijo.

"Dogovor, ki je zagotovil njuno svobodo, je bil dosežek diplomacije," je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal Biden in potrdil, da so med 16 osebami, ki jih je Rusija izpustila, tudi trije ameriški državljani in oseba s stalnim bivališčem v ZDA.

"Pogajali smo se o izpustitvi 16 ljudi iz Rusije, vključno s petimi Nemci in sedmimi ruskimi državljani, ki so bili politični zaporniki v svoji državi," je dejal.

Biden je med drugim izjavil, da je skupaj z njihovimi družinami po telefonu spregovoril z izpuščenimi ameriškimi državljani in imetnikom zelene karte. Dodal je, da bodo kmalu na poti v ZDA. Foto: Reuters

"Nekateri od teh žensk in moških so bili več let neupravičeno pridržani. Vsi so preživeli nepredstavljivo trpljenje in negotovost. Danes je njihove agonije konec," je dodal.

Ob tem je bil kritičen do navideznih sojenj v Rusiji, v katerih so bili obsojeni danes izpuščeni zaporniki. "Ruske oblasti so jih aretirale, jim sodile na navideznih sojenjih in jih obsodile na dolge zaporne kazni brez kakršnegakoli legitimnega razloga," je opozoril.

Na novinarsko vprašanje, ali bi bil zdaj pripravljen neposredno govoriti z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, pa je dejal, da ne vidi nobene potrebe po pogovoru z njim.

Prva izmenjava po letu 2022

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je šlo za prvo izmenjavo zapornikov med Rusijo in Zahodom, odkar so decembra 2022 ameriško košarkarsko zvezdo Griner izmenjali za obsojenega ruskega trgovca z orožjem Buta. To je bila tudi največja izmenjava po letu 2010, ko sta si Rusija in Zahod izmenjala 14 domnevnih vohunov. Med njimi sta bila dvojni agent Sergej Skripal in tajna ruska agentka Anna Chapman.

Pred tem so večje izmenjave, ki so vključevale več kot deset ljudi, potekale le v času hladne vojne, ko so sovjetske in zahodne sile izvedle izmenjave v letih 1985 in 1986.