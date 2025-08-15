Trump in Putin danes na Aljaski o končanju vojne v Ukrajini

Predsednika ZDA in Rusije Donald Trump in Vladimir Putin se bosta danes na Aljaski srečala na pogovorih, v ospredju katerih bo vojna v Ukrajini. Govorila naj bi tudi o drugih vprašanjih in gospodarskem sodelovanju med državama. Evropske države in Ukrajina upajo, da bodo na vrhu, ki bi lahko odločal o miru na celini, upoštevani njihovi interesi.

Trump bo srečanje gostil v Anchorageu, največjem mestu ameriške zvezne države, ki ima simboličen pomen za obe državi, saj je bila Aljaska nekoč del ruskega ozemlja. To bo sicer njuno prvo srečanje po letu 2019 in Putinov prvi obisk v ZDA po desetih letih.

V Moskvi so potrdili, da bo osrednja tema vrha rešitev ukrajinske krize, predsednika pa bosta govorila tudi o širših vprašanjih zagotavljanja miru in varnosti, perečih mednarodnih in regionalnih vprašanjih ter gospodarskem sodelovanju.

Srečanje se bo predvidoma začelo ob 21.30 po srednjeevropskem času, predsednika pa se bosta srečala tudi na štiri oči. Ob koncu pogovorov je predvidena skupna novinarska konferenca.

Današnje srečanje je vrhunec prizadevanj ameriškega predsednika za končanje vojne v Ukrajini, za katero je Trump pred izvolitvijo poudarjal, da jo bo končal v 24 urah po prevzemu funkcije.

Ukrajina in evropske sile so pred vrhom izražale bojazen, da bi Trump lahko sklenil dogovor, ki bi Ukrajino prisilil k odstopu ozemlja Rusiji. Zato so pred srečanjem skušali Trumpa prepričati, naj brani ukrajinske in evropske varnostne interese.