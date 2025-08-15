Skoraj štiri mesece po usodnem padcu na ponedeljkovi VN Švice (16. april) bo ta konec tedna na VN Švedske Tim Gajser znova dirkal v svetovnem prvenstvu MXGP. "Od te dirke ne pričakujem veliko," je v izjavi, ki so jo poslali iz njegove ekipe, izpostavil 28-letnik. Veliko o njegovem okrevanju, počutju in formi ni znanega, saj vse od poškodbe ni bil na voljo slovenskim medijem, niti v dneh pred vrnitvijo. Morda se boji vprašanj o svoji prihodnosti, saj se v paddocku že mesec dni govori, da bo po sezoni Hondo zamenjal za Yamaho.

Tim Gajser je imel na začetku sezone rdečo tablico vodilnega v MXGP. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Petkratni svetovni prvak Tim Gajser (Honda) je bil na uvodnih petih dirkah letošnjega prvenstva MXGP trikrat prvi, enkrat drugi in enkrat tretji ter tako z lepo prednostjo vodilni v skupnem seštevku. Nato je na velikonočni ponedeljek nesrečno padel na dirki v Švici, si izpahnil ramo, ki so mu jo namestili nazaj šele po eni uri. In to je stanje samo poslabšalo. Ko si jo je po tednu počitka na prvem treningu spet izpahnil, je bilo treba sprejeti težko odločitev. Odšel je na operacijo, lov na šesti svetovni naslov je bil končan.

Poseg je bil uspešen, po tednih rehabilitacije se je na začetku julija vrnil na motor. Pred tednom dni pa je dobil zeleno luč zdravnikov, da lahko nastopi tudi na dirki. In tako se po devetih izpuščenih velikih nagradah vrača ta konec tedna v Uddevalli na Švedskem.

Šesta dirka od 20 v letošnjem prvenstvu bo Gajserju služila predvsem kot dober trening. "Lepo je biti spet z ekipo in se pripravljati za dirko. Daleč je že Švica. Nekaj časa že treniram, a sem želel, da se poškodba povsem zaceli, preden se vrnem v MXGP. Od te dirke res ne pričakujem veliko. Po tako dolgem premoru je potreben čas, da prideš v tekmovalni ritem. Na prvih dirkah bom poskušal uživati in se vrniti v vrhunsko formo ob koncu sezone," je v izjavi, ki so jo poslali iz Hondine ekipe, dejal Gajser. Za pogovor s slovenskimi mediji 28-letnik ta teden ni bil na voljo, pravzaprav je bilo tako v celotnem obdobju odsotnosti, samo sem in tja je prek družbenih omrežij sporočil, da okrevanje poteka dobro. Ta teden si je vzel čas samo za britanski Cult moto, ki od lani pripravlja vloge iz zakulisja Timovih dirk.



MXGP, skupni seštevek pred VN Švedske (15/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 734 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 725

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 534

4. Ruben Fernandez (Honda) 467

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 436

6. Andrea Bonacorsi (Fantic) 405

...

10. Tim Gajser (Honda) 305

12. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 246

Jan Pancar se dokazuje tovarniškim ekipam

Jan Pancar Foto: Daniel Novakovič/STA Na Švedskem bo pod slovensko zastavo v MXGP dirkal še Jan Pancar (TEM JP253), ki je na zadnjih dveh dirkah dvakrat res navdušil. Na Češkem je bil v prvi vožnji tretji, pred dvema tednoma pa na belgijski mivki v drugi šesti. Poleti je spremenil način štartov in to se mu je obrestovalo. Če je iz prvega zavoja med boljšimi, lažje doseže uvrstitve v prvi deseterici, ki si jih želi in jih je tudi zmožen. Trenutno je 12. v skupnem seštevku sezone in še naprej odločen, da se dokaže tovarniškim ekipam, da bi mu ena le dala priložnost.

Medtem je vse zanimivejše tudi v bitki za prvaka, saj ima veteran Romain Febvre (Kawasaki) samo še devet točk prednosti pred novicem Lucasom Coenenom (KTM). Belgijski najstnik je dobil zadnje tri dirke, skupaj pa letos že pet.