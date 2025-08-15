Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Petek,
15. 8. 2025,
8.50

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Lucas Coenen Romain Febvre Jan Pancar KTM Kawasaki Yamaha Honda Tim Gajser Tim Gajser motokros MXGP

Petek, 15. 8. 2025, 8.50

20 minut

Prvenstvo MXGP se nadaljuje na Švedskem

Tim Gajser želi na prvi dirki po poškodbi samo uživati

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Tim Gajser Honda Cozar 2025 | Tim Gajser se na dirke vrača po skoraj štirimesečni odsotnosti. | Foto Honda Racing/ShotbyBavo

Tim Gajser se na dirke vrača po skoraj štirimesečni odsotnosti.

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Skoraj štiri mesece po usodnem padcu na ponedeljkovi VN Švice (16. april) bo ta konec tedna na VN Švedske Tim Gajser znova dirkal v svetovnem prvenstvu MXGP. "Od te dirke ne pričakujem veliko," je v izjavi, ki so jo poslali iz njegove ekipe, izpostavil 28-letnik. Veliko o njegovem okrevanju, počutju in formi ni znanega, saj vse od poškodbe ni bil na voljo slovenskim medijem, niti v dneh pred vrnitvijo. Morda se boji vprašanj o svoji prihodnosti, saj se v paddocku že mesec dni govori, da bo po sezoni Hondo zamenjal za Yamaho.

Tim Gajser Trentino 2025
Sportal Gajser je razblinil še zadnje dvome

Tim Gajser je imel na začetku sezone rdečo tablico vodilnega v MXGP. | Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tim Gajser je imel na začetku sezone rdečo tablico vodilnega v MXGP. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Petkratni svetovni prvak Tim Gajser (Honda) je bil na uvodnih petih dirkah letošnjega prvenstva MXGP trikrat prvi, enkrat drugi in enkrat tretji ter tako z lepo prednostjo vodilni v skupnem seštevku. Nato je na velikonočni ponedeljek nesrečno padel na dirki v Švici, si izpahnil ramo, ki so mu jo namestili nazaj šele po eni uri. In to je stanje samo poslabšalo. Ko si jo je po tednu počitka na prvem treningu spet izpahnil, je bilo treba sprejeti težko odločitev. Odšel je na operacijo, lov na šesti svetovni naslov je bil končan.

Poseg je bil uspešen, po tednih rehabilitacije se je na začetku julija vrnil na motor. Pred tednom dni pa je dobil zeleno luč zdravnikov, da lahko nastopi tudi na dirki. In tako se po devetih izpuščenih velikih nagradah vrača ta konec tedna v Uddevalli na Švedskem. 

Šesta dirka od 20 v letošnjem prvenstvu bo Gajserju služila predvsem kot dober trening. "Lepo je biti spet z ekipo in se pripravljati za dirko. Daleč je že Švica. Nekaj časa že treniram, a sem želel, da se poškodba povsem zaceli, preden se vrnem v MXGP. Od te dirke res ne pričakujem veliko. Po tako dolgem premoru je potreben čas, da prideš v tekmovalni ritem. Na prvih dirkah bom poskušal uživati in se vrniti v vrhunsko formo ob koncu sezone," je v izjavi, ki so jo poslali iz Hondine ekipe, dejal Gajser. Za pogovor s slovenskimi mediji 28-letnik ta teden ni bil na voljo, pravzaprav je bilo tako v celotnem obdobju odsotnosti, samo sem in tja je prek družbenih omrežij sporočil, da okrevanje poteka dobro. Ta teden si je vzel čas samo za britanski Cult moto, ki od lani pripravlja vloge iz zakulisja Timovih dirk.
 

MXGP, skupni seštevek pred VN Švedske (15/20):

1. Romain Febvre (Kawasaki) 734 točk
2. Lucas Coenen (KTM) 725
3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 534
4. Ruben Fernandez (Honda) 467
5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 436
6. Andrea Bonacorsi (Fantic) 405
...
10. Tim Gajser (Honda) 305 
12. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 246

Jan Pancar se dokazuje tovarniškim ekipam

Jan Pancar | Foto: Daniel Novakovič/STA Jan Pancar Foto: Daniel Novakovič/STA Na Švedskem bo pod slovensko zastavo v MXGP dirkal še Jan Pancar (TEM JP253), ki je na zadnjih dveh dirkah dvakrat res navdušil. Na Češkem je bil v prvi vožnji tretji, pred dvema tednoma pa na belgijski mivki v drugi šesti. Poleti je spremenil način štartov in to se mu je obrestovalo. Če je iz prvega zavoja med boljšimi, lažje doseže uvrstitve v prvi deseterici, ki si jih želi in jih je tudi zmožen. Trenutno je 12. v skupnem seštevku sezone in še naprej odločen, da se dokaže tovarniškim ekipam, da bi mu ena le dala priložnost.

Medtem je vse zanimivejše tudi v bitki za prvaka, saj ima veteran Romain Febvre (Kawasaki) samo še devet točk prednosti pred novicem Lucasom Coenenom (KTM). Belgijski najstnik je dobil zadnje tri dirke, skupaj pa letos že pet.

Jan Pancar Trentino 2025
Sportal Lucasu Coenenu najtežja dirka, Jan Pancar v mivki še nikoli boljši
MXGP Mantova Gajser Herlings Febvre Cairoli
Sportal Tim Gajser k Yamahi? "Ne sprašujte me, ker ne smem povedati."
Jan Pancar
Sportal Jan Pancar z vožnjo kariere, a se mu je ponesrečila druga
Lucas Coenen Romain Febvre Jan Pancar KTM Kawasaki Yamaha Honda Tim Gajser Tim Gajser motokros MXGP
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.