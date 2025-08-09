Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Sobota,
9. 8. 2025,
14.39

45 minut

Thermometer Blue 0,34

Sobota, 9. 8. 2025, 14.39

45 minut

Naslednji konec tedna Slovenec znova dirka

Tim Gajser dobil zeleno luč: Se vidimo v Uddevalli

M. P.

Tim Gajser | Tim Gajser se bo po štirih mesecih vrnil na dirke. | Foto Bor Slana/STA

Tim Gajser se bo po štirih mesecih vrnil na dirke.

Foto: Bor Slana/STA

Pred desetimi dnevi nam je Tim Gajser sporočil, da vrnitev na dirke načrtuje za VN Švedske sredi avgusta. Zdaj je petkratni svetovni prvak razblinil še zadnje dvome. Na dirke se res vrača naslednji konec tedna v Uddevalli. V petek je namreč dobil zeleno luč zdravnikov.

"Imel sem zadnji obisk pri zdravniku. Dobil sem zeleno luč za nastop na dirkah. Se vidimo v Uddevalli," je z velikim nasmehom v videu, ki ga je objavil na Instagramu, Tim Gajser (Honda) sporočil, da se po devetih izpuščenih dirkah svetovnega prvenstva MXGP vrača! 

Tim Gajser je aprila zmagal v Pietramurati. | Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tim Gajser je aprila zmagal v Pietramurati. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Sezono 2025 je začel več kot izvrstno, saj je zmagal na treh od uvodnih petih dirk. Šesta svetovna lovorika se je zdela na dlani. Nato pa se je 21. aprila zgodil nesrečen padec v Švici, kjer si je izpahnil ramo. To so mu namestili nazaj šele po eni uri. Po dobrem tednu dni počitka si jo je na prvem treningu še enkrat izpahnil. Moral je na operacijo. Na začetku julija se je po dveh mesecih okrevanja vrnil na motor. Treningi so potekali dobro, vmes si je vzel še čas za počitnice na morju, ko je zaprosil svojo izbranko za roko, ta teden pa je znova treniral na Hrvaškem. Ta petek je dobil tako zeleno luč še za nastop na dirkah, ko na progi ne bo sam, kot je na treningu, temveč bo obkrožen z več kot 30 tekmeci. 

Do konca letošnjega svetovnega prvenstva MXGP je še pet dirk. Bitka za prvaka je za Tima Gajserja sicer izgubljena, trenutno je deseti v skupnem seštevku. Lahko pa preostanek sezone izkoristi, da se vrne v staro šampionsko formo. Morda bodo s slovensko reprezentanco oktobra nastopili na pokalu narodov v ZDA.

