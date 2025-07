Poškodbe so znova skrčile štartno vrsto na svetovnem prvenstvu v motokrosu (MXGP). Brez obeh svojih dirkačev je ostala ekipa Honda Motoblouz SR Motul. Znova sta se poškodovala tako Kevin Horgmo kot Alberto Forato. Quentin Marc Prugnieres bo vskočil do konca sezone, na preostalih sedmih dirkah.

Tako Kevin Horgmo kot Alberto Forato, ki trenutno zasedata 11. in 23. mesto na svetovnem prvenstvu MXGP (Italijan je nekaj dirk izpustil že na začetku sezone), sta predčasno končala sezono. Norvežan je nazadnje na Finskem dirkal s poškodovanim prstom, potem ko je grdo padel s kolesom. Dodatne preiskave so zdaj pokazale težjo poškodbo vezi in je moral na operacijo. Nato bodo mu operirali še ramo, ki si jo je poškodoval na VN Francije. Že tretjič letos pa si je koleno poškodoval Forato in tokrat mora pod nož. Zanj je udarec še toliko večji, saj se je ravno vrnil v pravo formo (na Finskem je bil v obeh vožnjah sedmi).

Čeprav je sezona v polnem teku, je poltovarniški Hondini ekipi uspelo dobiti vsaj enega voznika, da lahko nadaljuje prvenstvo. Do konca te je zanjo podpisal Quentin Marc Prugnieres. 23-letni Francoz je nastopal v MX2 in je na 15. mestu skupnega seštevka. Ta teden je opravil nekaj treningov na močnejšem 450-kubičnem motorju.

Tim Gajser si je po dveh tednih treninga na motorju zdaj vzel nekaj dni odmora na morju, kjer je zaprosil dolgoletno dekle Špelo za roko. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Svetovno prvenstvo MXGP se ta konec tedna nadaljuje z VN Češke v Loketu. Boj za prvaka bosta nadaljevala veteran Romain Febvre (Kawasaki) in novinec Lucas Coenen (KTM). Francoz je 15 točk pred Belgijcem. Ob omenjeni dvojici Hondinih voznikov pa manjka še nekaj vrhunskih tekmovalcev, v prvi vrsti seveda Tim Gajser (Honda), ki bi bil v boju za prvaka, če si ne bi spomladi poškodoval rame in bil operiran. Izpustil je že sedem dirk in bo vsaj še Češko, najverjetneje nato tudi Belgijo. S prvega mesta je nazadoval na deveto.

Trenutno manjkajo še sedmi na prvenstvu Maxime Renaux (Yamaha) in osmi Jeffrey Herings (KTM). Če bi bila zdrava, bi bila oba v igri za naslov prvaka. Odstotni so še Pauls Jonass (Kawasaki), Isak Gifting (Yamaha) in Roan van de Moosdijk (KTM).

MXGP, skupni seštevek pred VN Češke (13/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 627 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 612

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 449

4. Ruben Fernandez (Honda) 407

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 366

6. Andrea Bonacorsi (Fantic) 353

7. Maxime Renaux (Yamaha) 347

8. Jeffrey Herlings (KTM) 325

9. Tim Gajser (Honda) 305

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 201