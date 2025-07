Spletne strani, specializirane za motokros, so v zadnjih 24 urah plasirale zgodbi, ki se zdita skoraj neverjetni. Najuspešnejša motokrosista zadnjega desetletja, Tim Gajser in Jeffrey Herlings, naj bi po letošnji sezoni menjala ekipo. Slovenec naj bi se preselil k Yamahi, Nizozemec pa k Hondi. Oba naj bi sicer snubil tudi Ducati. Slovenski as se je po sredinem treningu odzval z besedami, naj ga tega ne sprašujemo, ker ne sme ničesar povedati. Je pa sporočil, da ga naslednji konec tedna na dirko v Loket še ne bo.