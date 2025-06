Nove težave za Ducati, ki pogleduje proti Sloveniji

Svetovno prvenstvo v motokrosu se je junija prevesilo v drugo polovico. V Latviji je z drugo zaporedno zmago svoj stari sijaj pokazal Jeffrey Herlings (KTM). A zmagovalec zdaj že rekordnih 109 dirk, ki je po poškodbi kolena izpustil prve tri dirke in bil nato še štiri bleda senca stare slave, nima možnosti za šesti naslov prvaka. Ima 279 točk, vodilna dva Romain Febvre (Kawasaki) in Lucas Coenen (KTM) pa 530 oziroma 504. Zdi se, da bo bitka med veteranom in novincem še kako zanimiva, saj belgijski najstnik počasi topi prednost Francoza.

MXGP, skupni seštevek (11/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 530 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 504

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 362

4. Maxime Renaux (Yamaha) 347

5. Ruben Fernandez (Honda) 338

6. Tim Gajser (Honda) 305

…

9. Jeffrey Herlings (KTM) 279

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 169

Po petih izpuščenih dirkah je Tim Gajser (Honda) s prvega zdrsnil na peto mesto skupnega seštevka. Doma še naprej pridno dela vaje za krepitev ramenskega obroča, da bi se lahko čim prej vrnil na motor. Tako edini Slovenec v elitnem razredu MXGP ostaja Jan Pancar (TEM JP253 KTM), ki pa je po eni sami osvojeni točki v Latviji zdaj 14. na prvenstvu. A latvijska mehka podlaga mu nikdar ne ustreza, toliko bolj bi mu morala trda v Matterley Basinu, kjer bo ta konec tedna VN Velike Britanije. Lani je bil na tej progi pokal narodov, ko je Slovenija z Gajserjem, Pancarjem in Jako Peklajem osvojila zgodovinski dosežek, sedmo mesto.

Mattia Guadagnini Foto: Guliverimage Gajser ne bo edini manjkajoči voznik v Angliji, že drugič letos se je namreč poškodoval Mattia Guadagnini (Ducati). Na treningu si je nategnil mišico in mora počivati vsaj 14 dni. Nova tovarniška ekipa bo v Matterley Basinu vseeno na štartu z dvema voznikoma, saj je bil že prej za nastop predviden upokojeni Antonio Cairoli, ki je letos na eni dirki že nastopil (Trentino). Prvi Ducatijev adut je sicer Jeremy Seewer, a tudi on ne dosega želenih rezultatov. Trenutno je v skupnem seštevku deseti. Ima še pogodbo za naslednje leto, Guadagnini je dobil le enoletno. Ker ni navdušil in ima pogoste težave s poškodbami, naj bi Ducati resno iskal novega voznika za 2026. Govori se, da se zanima za oba Slovenca, tako za Gajserja kot Pancarja, ki je bil na njihovem radarju že po lanski sezoni. Timu po letošnji poteče pogodba s Hondo, a vemo, da je zvest japonskemu proizvajalcu in italijanski ekipi Gariboldi, tako da se zdi skoraj neverjetno, da bi sprejel ponudbo Ducatija.