Gajser z dobrimi novicami, znova smola Pancarja, zmagal Herlings

Teutschnethal je gostil veliko nagrado Nemčije, deseto dirko motokrosističnega prvenstva MXGP. To je proga, kjer je Jan Pancar vselej najboljši. Četrto mesto na kvalifikacijah je napovedalo, da lahko doseže uspeh kariere. Bil je osmi, potem ko je imel v prvi vožnji nekaj smole, ko je po odličnem štartu pred njim padel Ruben Fernandez. Prvič letos je zmagal Jeffrey Herlings, Lucas Coenen je bil drugi, vodilni v prvenstvu Romain Febvre pa tretji. Medtem je dobre novice od doma sporočil Tim Gajser, ki uspešno okreva po operaciji rame in že razmišlja o vrnitvi. Druga polovica sezone se čez en teden začenja v Latviji.

Pred deseto dirko svetovnega prvenstva v motokrosu MXGP se je oglasil Tim Gajser (Honda), ki se mu je po prvih petih dirkah, ko je trikrat zmagal in prepričljivo vodil v skupnem seštevku, nasmihal šesti naslov svetovnega prvaka. A si je 21. aprila na VN Švice izpahnil ramo, na prvem treningu po vrnitvi na motor še enkrat in je moral zato na operacijo. Izpušča že četrto zaporedno dirko. Na začetku se je govorilo, da se po podobnih poškodbah okreva vsaj tri mesece, a vemo, kako trdoživ je Gajser. "Ogrevanje gre v pravi smeri. Vsak dan sem močnejši. Pogrešam dirkanje in motor. Srečno moji ekipi," je prek družabnih omrežij sporočil 28-letnik in objavil fotografijo iz telovadnice. In še zapisal: "Vrnitev se nalaga."

Ob odsotnosti Gajserja pa navdušuje drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM). V zasebni družinski ekipi, ko sta na večini dirk za vse sama z očetom, premaguje tudi tovarniške voznike in voznike v ekipah s precej številčnejšo podporo. Takih je vsaj 20. V soboto je bil na kvalifikacijah v Nemčiji četrti, kar je njegov najboljši dosežek doslej. Na dirkah ima najboljšo uvrstitev peto mesto z lanske VN Kitajske, a takrat je bila konkurenca precej oslabljena. V šibkejšem razredu MX2 je bil najboljši šesti prav v Nemčiji. Zato je bilo pričakovati, da bo ta konec tedna odličen. Če se mu le ne ponovi VN Francije izpred tedna dni, ko je bil šesti na kvalifikacijah, potem pa na dirki samo 12.

V prvi vožnji Pancar 11., Coenen odbil napad Herlingsa

Lucas Coenen Foto: Guliverimage Tako kot na sobotni kvalifikacijski vožnji je Pancar odlično štartal tudi v prvi, se v prvih dveh zavojih po notranji liniji boril za drugo mesto. Nato pa je pred njim padel Ruben Fernandez (Honda). Jan se mu je moral umakniti, tako da je zapeljal s steze. In nazadoval na deveto mesto. Spredaj so bili Lucas Coenen, Jeffrey Herlings (oba KTM) in Romain Febvre (Kawasaki).

Pancar je sredi vožnje naredil še eno napako, zdrsnil na 16. mesto, vožnjo pa nato končal s 50 sekundami zaostanka na 11. Novinec Coenen je medtem zdržal napade veterana Herlingsa in jo dobil s prednostjo sekunde. Mladenič se je sploh prvič soočil z obračunom z zmagovalcem rekordnih 107 dirk. Calvin Vlaanderen (Yamaha) je bil tretji, vodilni v prvenstvu Febvre pa šele četrti.

VN Nemčije, 1. vožnja:



1. Jeffrey Herlings (KTM) 47 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 47

3. Romain Febvre (Kawasaki) 38

3. Maxime Renaux (Yamaha) 33

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 31

6. Brian Bogers (Fantic) 29

7. Isak Gifting (Yamaha) 28

8. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 23



MXGP, skupni seštevek (10/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 487 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 451

3. Maxime Renaux (Yamaha) 326

4. Glenn Coldenhoff (Fantic) 322

5. Tim Gajser (Honda) 305

6. Ruben Fernandez (Honda) 298

…

10. Jeffrey Herlings (KTM) 219

...

12. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 168

Herlings zmagal prvič letos

Jeffrey Herlings Foto: Guliverimage Druga vožnja se je sprva razpletala podobno kot prva. Na prvih dveh mestih sta dirkala Coenen in Herlings, osem sekund za njima je bil po 30 minutah Febvre. Pancar je štartal dobro, tokrat brez zapleta in bil na robu deseterice. V prvih krogih si je pridelal visok zaostanek, a se vseeno prebil na osmo mesto. Najbolj dramatičen trenutek vožnje se je zgodil v predzadnjem krogu, ko je nizozemski šampion za vodstvo in zmago na dirki napadel mladega Belgijca. V prvem poskusu mu ni uspelo, v drugem pa. In vožnjo je dobil z nekaj sekundami prednosti.

Herlings in Coenen sta tako na deseti dirki leta oba zbrala 47 točk, "grand prix" pa je osvojil starejši, ker je dobil drugo vožnjo. Za Herlingsa, ki se je na četrti dirki vrnil po težki poškodbi kolena, je to prva zmaga letos in 108. v karieri. Febvre je osvojil tretje mesto in izgubil devet točk prednosti v primerjavi s Coenenom.

Adamo z zmago v vodstvo prvenstva MX2

Andrea Adamo Foto: Guliverimage V šibkejšem razredu MX2, kjer tekmujejo mladeniči, mlajši od 23 let, je prvo vožnjo dobil predlanski prvak Andrea Adamo (KTM). Drugi je bil Sacha Coenen, tretji pa vodilni v prvenstvu Simon Längenfelder. Vsi trije so torej člani tovarniške ekipe znamke KTM. V drugi vožnji je z zmago vse presenetil Guillem Farres (Triumph), branilec naslova Kay de Wolf (Husqvarna) je bil drugi, Adamo pa tretji. Tako je 10. veliko nagrado sezone s 45 točkami dobil Adamo in prevzel vodstvo v prvenstvu, Farres je bil s 37 točkami za uspeh kariere drugi, De Wolf pa s 36 tretji.